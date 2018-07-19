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"Adnan Oktar" grubuna yönelik soruşturmada 116 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 07:55 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 116 şüpheli tutuklandı - Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 54 şüphelinin işlemleri sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 116'sı tutuklandı.

Soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan 187 zanlıdan 182'si adliyeye getirildi, 5'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 116 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma", "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklama kararı verildi. Tutuklananlar arasında Adnan Oktar da bulunuyor.

Ayrıca şüphelilerden 3'ü savcılık sorgularının ardından, 9'u da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen diğer 54 şüphelinin sorguları ise devam ediyor.

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