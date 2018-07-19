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"Adnan Oktar" grubuna yönelik soruşturmada 30 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 04:20 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen 30 şüpheli tutuklandı - Aralarında Adnan Oktar'ın da olduğu 146 şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor

İSTANBUL (AA) - "Adnan Oktar" grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye getirilen 30 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen 176 şüpheliden 30'unun işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan 30 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aralarında Adnan Oktar ve örgüt yöneticilerinin de olduğu 146 şüphelinin hakimlikteki işlemleri ise devam ediyor.

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"Adnan Oktar" grubuna yönelik soruşturmada 30 tutuklama

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