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Adnan Oktar grubundan ayrılan Ceylan Özgül hakkında takipsizlik kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 15:25 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA- ADNAN Oktar soruşturmasının firari sanığı Tarkan Yavaş'ın, Adnan Oktar grubundan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamalar ile kendisine iftira attığını öne sürdüğü Ceylan Özgül hakkında yaptığı şikayet takipsizlikle sonuçlandı.  Adnan Oktar'ın sağ kolu olduğu öne sürülen Tarkan Yavaş, Nisan ayında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Adnan Oktar grubundan ayrılan Ceylan Özgül'ün kendisine iftira attığını öne sürdü.  Tarkan Yavaş'ın şikayeti üzerine Ceylan Özgül hakkında başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA- ADNAN Oktar soruşturmasının firari sanığı Tarkan Yavaş'ın, Adnan Oktar grubundan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamalar ile kendisine iftira attığını öne sürdüğü Ceylan Özgül hakkında yaptığı şikayet takipsizlikle sonuçlandı.

Adnan Oktar'ın sağ kolu olduğu öne sürülen Tarkan Yavaş, Nisan ayında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Adnan Oktar grubundan ayrılan Ceylan Özgül'ün kendisine iftira attığını öne sürdü.

Tarkan Yavaş'ın şikayeti üzerine Ceylan Özgül hakkında başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Takipsizlik kararında, yapılan araştırmada Ceylan Özgül'ün de Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Ayşegül Babuna'nın da aralarında bulunduğu 33 kişi hakkında, "Alıkoyma", "Hakaret" ve "Tehdit" suç duyurusunda bulunduğu, bu suç duyurusunun 23 Temmuz 2018 tarihinde yetkisizlik kararı ile İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildiği bilgisine yer verildi. Takipsizlik kararında, şikayetçi Tarkan Yavaş'ın şikayet dilekçesinde belirttiği gibi iftira suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedilerek, Ceylan Özgül hakkında yapılan şikayete takipsizlik kararı verildi.

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