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Adnan Oktar grubunun kadın doğum uzmanı Hüsnü Erel Aksoy eski başhekim çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 10:42 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda tutuklanan kadın doğum uzmanı Hüsnü Erel Aksoy'un 7 yıl önce Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde başhekimlik yaptığı ortaya çıktı. Doktor Aksoy'un, Oktar grubunun ağına düşürmeye çalıştığı kadınlardan birine de cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü.

Adnan Oktar grubunun kadın doğum uzmanı Hüsnü Erel Aksoy eski başhekim çıktı

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklananlardan biri de kadın doğum uzmanı Hüsnü Erel Aksoy'du. 7 yıl önce Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde başhekimlik yapan Aksoy, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı olarak göreve başlamıştı.

EVRİM ÜZERİNE YAZMIŞ

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; Adnan Oktar grubunun ‘yaratılış' adlı internet sitesinde evrimle ilgili yazılar kaleme alınan doktor Aksoy'un, Oktar'ın kadın müritlerini cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda tedavi ettiği iddia edildi. A9 TV'deki programlarda Erel Aksoy adını kullanan uzman doktorun, kadın müritlere kürtaj yaptığı da öne sürüldü.

HASTANE ODASINDA TACİZ

Örgütün ‘yaratılış' adlı sitesinde ‘Kana kırmızı rengini veren hücreler: Alyuvarlar', ‘Gece salgılanan hormonlar' başlıklı yazıları bulunan doktor Aksoy'la ilgili taciz iddiası da ortaya atıldı. Aksoy'un Adnan Oktar grubunun ağına düşürmeye çalıştığı kadınlardan birine hastanedeki muayenehanesinde cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü. Mağdur kadının Adnan Oktar soruşturması kapsamında müşteki olarak ifade verdiği de bilgiler arasında.

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