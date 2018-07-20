Adnan Oktar hakkında iğrenç detaylar ortaya çıkıyor! Cinsel istismara uğrayan mağdur o anları böyle anlattı!

20 yaşında olan, örgüt ile 16 yaşında tanışan müşteki M.T. iddiasına göre örgüt üyeleri tarafından Adnan Oktar'a sunulmasını anlattı. M.T.'nin Adnan Oktar ile tanışmasından sonra başından geçenleri böyle anlattı,

VİDEOLARIMI KAYDETTİ

“Beni örgüte getiren, Ender Daban isimli şahıs, bir çok mürit ile beraber olmamı sağlayarak beni telefonuyla kısa videolar şeklinde kaydetti.''

KÜLOTUMU ÇIKARMAMI SÖYLEDİ

''Daha sonra beni Adnan Oktar'a götürdü, götürürken külodumu çıkarmamı Adnan Oktar'ın beni muayene ederek cinsel yeterliliğimi ölçeceğini söyledi.''

NE DİYORSAM ONU YAPACAKSIN

''Çok korkmuştum. Adnan Oktar'ın yanına gittiğimde beni elimden tutarak tuvalete götürdü. Bir anda öpmeye başladı. Ağlamaya başladığımda saçımı arka taraftan tutarak artık onun olduğumu isterse bu akşam yüz kişi ile birlikte olabileceğimi, ne diyorsa onu yapmamı istediğini söledi.''

LEZBİYEN İLİŞKİ

''Orada 3 kızın lezbiyen ilişkiye girdiğini gözlerimle gördüm. Bu kızların hepsi birbirini sözlü olarak taciz ediyor ve Adnan Oktar buna müsaade ediyordu.''

