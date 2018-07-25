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Adnan Oktar'ı cezaevinde ilk onlar ziyaret etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 08:48 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'ın cezaevindeki durumuyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Silivri'den Edirne F Tipi cezaevine nakledilen Adnan Oktar'ın ilk ziyaretçileri ağabeyi Kenan Oktar ve yeğeni Gamze Oktar oldu. Oktar ziyaretçileriyle ilk kapalı görüşünü yaptı.

Adnan Oktar'ı cezaevinde ilk onlar ziyaret etti!

Bir hafta önce tutuklanan Adnan Oktar önce Silivri Cezaevi'ne gönderildi, sonra Edirne F Tipi cezaevine nakledildi. Oktar, ilk iki gün kameralı gözlem odasında cezaevinin psiko-sosyal uzmanları tarafından müşahede altında tutulduktan sonra 3 kişilik bir koğuşa nakledildi.

Oktar’ın ilk ziyaretçileri ise dün geldi. Oktar’ın kadın doğum uzmanı abisi Kenan Oktar ve yeğeni Gamze Oktar; Adnan Oktar’ı cezaevinde ziyaret etti. Oktar, abisi ve yeğeniyle cam paravanın arkasından ahizelerle görüştü. Görüşmeye cezaevi görevlileri de nezaret etti. Yarım saatlik görüşmenin ardından Kenan Oktar ve Gamze Oktar cezaevinden ayrıldı.

HAFTADA BİR HAKKI VAR

Milliyet'in Musa Kesler'in haberine göre, Oktar’ın normal şartlarda ilgili kanuna göre yakınlarıyla haftada bir kapalı görüş; ayda bir kez de açık görüş yapma hakkı var. Ancak disiplin cezası aldığı takdirde bu hakkı kısıtlanabilir.

169 TUTUKLU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamıdna Oktar'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma" ve "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi suçlardan tutuklanmasına karar verilmişti. Operasyonlarda 187 kişi gözaltına alınmış bunlardan 168'i tutuklanmıştı. Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar'ın da dün tutuklanmasıyla bu sayı 169 oldu. Bazı firari zanlılar ise halen aranıyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Süleymancılara ne zaman gelecek operasyon bekliyoruz yobaz bunlar
CHPKK Kurultayı öncesi Miherreeem de gider ziyaretine şaşırırmıyız asla :))
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