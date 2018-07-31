HABER

Adnan Oktar'ı gözaltına alan polise küfredip 'Sıkıysa bana da yap' demişti... Polis de yaptı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 12:10 | Son Güncelleme

İstanbul Polisi tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Adnan Oktar'ın gözaltına alınırken çekilen fotoğrafına sosyal medya üzerinden tepki gösteren ve Mali Şube'de görevli polisi tehdit eden Bahadır K. yakalandı. Oktar'ın başından basılarak götürüldüğü o görüntülere tepki gösteren Bahadır K. aynı şekilde Emniyet'ten çıkarılırken, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adnan Oktar'ı gözaltına alan polise küfredip 'Sıkıysa bana da yap' demişti... Polis de yaptı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 11 Temmuz'da düzenlediği operasyonda, Adnan Oktar ve 189 adamı gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra görevli polis memur Oktar'ı polis aracına götürdü. Daha sonra elleriyle Adnan Oktar'ın başından bastırarak ekip otosuna bindirdi. Bir çok suçlu için uygulanan o anlar gazeteciler tarafından fotoğraflandı. Oktar'ın o fotoğrafına tepki gösteren Bahadır K., sosyal medya üzerinden o polisi tehdit etti.

bana-da-yapsana

“BANA DA YAPSANA…”

Adnan Oktar'dan “Hocamız” diye bahseden Bahadır K. hesabında şunları yazdı. “Ben hocamızın tutuklanmasında bir elemana gıcık kaptım. Hocamızın kafasına bastıran ve ağzını kapamaya çalışan mali şubeden bir sivil polis kardeş. Acayip gıcık kaptım ona. Bak Allah nasip edecek kardeş “Ben sıfır (sıfır en az beş yıl demek) yıl kick boks eğitimi gördüm. O hareketi bir de bana serbest dövüş sistemde yapmanı bekliyorum senden. Bakayım kimin kafasını eğiyordsun sen… Bir görelim… Eğer senin kafanı kırmazsam bana bahadır demesinler. A… herif…”

Mali polis tehdit mesajı üzerine harekete geçti. Bahadır K. Bebek'te çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı. Aynı şekilde başından basılarak Emniyet’ten çıkarılan şüpheli hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Örgütün Veya Amacının Propagandasını Yapmak” suçlarından işlem yapıldı. Adliye gönderilen şüpheli tutuklandı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
AK Parti'li Şentop: Kusur ve yanlış çıkarsa gerekenin yapılacağından şüphe olmasınAK Parti'li Şentop: Kusur ve yanlış çıkarsa gerekenin yapılacağından şüphe olmasın
Şahine kürekle müdahaleŞahine kürekle müdahale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adnan oktar gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular

Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular

Doğum yapan kadını hemşireler tekme tokat dövdü iddiası!

Doğum yapan kadını hemşireler tekme tokat dövdü iddiası!

Kırşehir'de çatıda uyuyan adam aşağıya düştü

Kırşehir'de çatıda uyuyan adam aşağıya düştü

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan çok sert ABD çıkışı: Twitter'dan tehdit ediyorlar

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan çok sert ABD çıkışı: Twitter'dan tehdit ediyorlar

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

Uyuşturucuyla yakalandı, polise böyle sitem etti: Lanet olsun adamım

Uyuşturucuyla yakalandı, polise böyle sitem etti: Lanet olsun adamım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.