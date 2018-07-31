Adnan Oktar'ı gözaltına alan polise küfredip 'Sıkıysa bana da yap' demişti... Polis de yaptı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 11 Temmuz'da düzenlediği operasyonda, Adnan Oktar ve 189 adamı gözaltına alındı.
Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra görevli polis memur Oktar'ı polis aracına götürdü. Daha sonra elleriyle Adnan Oktar'ın başından bastırarak ekip otosuna bindirdi. Bir çok suçlu için uygulanan o anlar gazeteciler tarafından fotoğraflandı. Oktar'ın o fotoğrafına tepki gösteren Bahadır K., sosyal medya üzerinden o polisi tehdit etti.
“BANA DA YAPSANA…”
Adnan Oktar'dan “Hocamız” diye bahseden Bahadır K. hesabında şunları yazdı. “Ben hocamızın tutuklanmasında bir elemana gıcık kaptım. Hocamızın kafasına bastıran ve ağzını kapamaya çalışan mali şubeden bir sivil polis kardeş. Acayip gıcık kaptım ona. Bak Allah nasip edecek kardeş “Ben sıfır (sıfır en az beş yıl demek) yıl kick boks eğitimi gördüm. O hareketi bir de bana serbest dövüş sistemde yapmanı bekliyorum senden. Bakayım kimin kafasını eğiyordsun sen… Bir görelim… Eğer senin kafanı kırmazsam bana bahadır demesinler. A… herif…”
Mali polis tehdit mesajı üzerine harekete geçti. Bahadır K. Bebek'te çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı. Aynı şekilde başından basılarak Emniyet’ten çıkarılan şüpheli hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Örgütün Veya Amacının Propagandasını Yapmak” suçlarından işlem yapıldı. Adliye gönderilen şüpheli tutuklandı.
Böyle sapıklık görülmedi! Hamile keçiye 8 kişi tecavüz edip telef ettiler
İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı
Mucize bebek! Kamyon altında kalan kadının rahminden fırladı
Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!
İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...
'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...
CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Yeterli imza toplandı mı? Barış Yarkadaş imza sayısını açıkladı
CHP'de kurultay için toplanan '69 imza'nın sırrı: Pazarlık yapılıyor
Instagram ile ilgili uzmanlardan kritik uyarı: Bunu sakın yapmayın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum