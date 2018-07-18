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Adnan Oktar için 40 savcı görevlendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 14:02 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'ın da aralarında olduğu 92 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilirken, şüphelilerin ifade işlemleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı tarafından Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda görevli 40 savcı görevlendirildi.

Adnan Oktar için 40 savcı görevlendirildi

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda 7 günlük gözaltı süresinin dolmasının ardından şüphelilerin savcılığa sevkleri başladı. Şuana kadar aralarında Oktar'ın da bulunduğu 92 şüpheli soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. 92 şüphelinin sorgusunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın talimatıyla Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda görevli 40 Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılacağı öğrenildi.

ANA SUÇLAMA CİNSEL İSTİSMAR

Şüphelilere yönelik ana suçlamaların ‘Çocukların cinsel istismarı', ‘Hürriyetlerinden yoksun bırakılması' ve ‘Cinsel nitelikli saldırı' olduğu belirtildi. Şüpheliler hakkında 31 ayrı suçlama yer alıyor.

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