Adnan Oktar ile Diyanet arasındaki gerilim sürüyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adnan Oktar'ın kanalı olan A9'un kapanması gerektiğini söylemiş ve Oktar'ın akli dengesinin yerinde olmadığını belirtmişti.

Oktar ise bu sözlere çok sert yanıt vermiş, "Kerhanelerden, kumarhanelerden, içki fabrikalardan alınan paralarla, vergilerle maaşlarınız ödeniyor. Bir kere bunlar hakkında açıklama yaptınız mı, bunlara sesinizi çıkarttınız mı? Gıkın çıkmıyor hoca efendi" demişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu sözlere yönelik resmi bir açıklama yapmadı.

YENİ GELİŞME: DİYANET SUSACAK!

Kanal D Muhabiri Oğuz Şahin'in edindiği bilgiye göre, Diyanet Adnan Oktar'ın kanalının kapanması konusunda kararlı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında "Oktar'a prim yaptırmamak" için daha fazla konuşmak istemiyor.

Fakat, Diyanet İşleri Başkanlığı, anayasal bir kurum olduğu ve bütçesini merkezi bütçeden almakta olduğunu belirtti. Diyanet İşleri, kanalın kapatılması için RTÜK'ü göreve çağırdı.