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Adnan Oktar ile Diyanet arasındaki gerilim sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 11:23 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adnan Oktar'ın kanalı olan A9'un kapanması gerektiğini söylemiş ve Oktar'ın akli dengesinin yerinde olmadığını belirtmişti. Oktar ise bu sözlere çok sert yanıt vermiş, "Kerhanelerden, kumarhanelerden, içki fabrikalardan alınan paralarla, vergilerle maaşlarınız ödeniyor. Bir kere bunlar hakkında açıklama yaptınız mı, bunlara sesinizi çıkarttınız mı? Gıkın çıkmıyor hoca efendi" demişti. Kavgada yeni bir gelişme yaşandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adnan Oktar'ın kanalı olan A9'un kapanması gerektiğini söylemiş ve Oktar'ın akli dengesinin yerinde olmadığını belirtmişti.

Oktar ise bu sözlere çok sert yanıt vermiş, "Kerhanelerden, kumarhanelerden, içki fabrikalardan alınan paralarla, vergilerle maaşlarınız ödeniyor. Bir kere bunlar hakkında açıklama yaptınız mı, bunlara sesinizi çıkarttınız mı? Gıkın çıkmıyor hoca efendi" demişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu sözlere yönelik resmi bir açıklama yapmadı.

YENİ GELİŞME: DİYANET SUSACAK!

Kanal D Muhabiri Oğuz Şahin'in edindiği bilgiye göre, Diyanet Adnan Oktar'ın kanalının kapanması konusunda kararlı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında "Oktar'a prim yaptırmamak" için daha fazla konuşmak istemiyor.

Fakat, Diyanet İşleri Başkanlığı, anayasal bir kurum olduğu ve bütçesini merkezi bütçeden almakta olduğunu belirtti. Diyanet İşleri, kanalın kapatılması için RTÜK'ü göreve çağırdı.

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler
Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!
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Okuyucu Yorumları 37 yorum
Sevgili Adnan hocam sizi tebrik ediyorum lütfen çizginizden dışarı çıkmayın biz neeee akıllılar gördük
diyanetin verecek cevabı olsa susarmı türk halkı artık uyanın arap masallarını bırakın özümüze dönelim bi araştırın okuyun herkes dini işine geldiği gibi kullanıyor
Adnan okyarın Doğru söylediği tek söz olabilir
Adam haklı tabi susacaklar :)))
bu palyaçonun bu ülkede bi kanalda böyle rezilliklere imza atmasına niye müsade ediliyor acaba
hah ha haa diyanet adnan oktar'a prim yaptırmamak için susacakmış.ya adnan oktar'ı tanımayan mı var bu ülkede?adam sizi gt etti desenize şuna.hepiniz biliyorsunuz ki islamiyette para ile namaz kıldırılmaz,para ile kuran öğretilmez ve okunamaz.sizler ise devletin milyarlarca lirasını yiyen ruhban sınıfısınız.bugün git bak diyanetin parası bile faizde çalışıyor.faiz yemek ne lan imamlık bu mu?
@enteresan_adam BENCE GÖNÜLLÜ İMAMLAR OLMALI PARA İLE OLAMAMALI DİN İŞİNİ PARA ALMADAN YAPMALI
adnan oktar denen şizofren pzvnk olduğu için nerden ne para gelir iyi biliyor. Diyanet haklı acil kapatılmalı
Bişey diyemez, çünkü doğru söylüyor. Şu zibidiye hak vereceğim hiç aklıma gelmezdi.
İKİSİ DE DOĞRU SÖYLÜYOR O NE OLACAK
zaten cennete gidersek, 100 tane bakiremiz olmayacak mı. her türlü zevke varmayacak mıyız. adam cennetin provasını dünyada yapıyor. neden karşı çıkıyor diyanet. cennete yaparsan serbest. dünyada yaparsan yasak. bu ne çelişki
AKEPE VARKEN ADNANA HİÇ BİR ŞEY OLMAZ .DİYANET BAŞKANI YOLCU SANIRIM .
Diyanette en az A9 kadar gereksiz ve milletin sırtına yük.Önce diyaneti kapatın A9 özel izlemezsin olur biter bizi alakadar etmez.
Diyanet muhatap olup yıpranmak istemiyorsa Mehmet Metiner açıklama yapıp Adana Oktar'ın ağzının payını versin. Ya da Bekir Bozdağ...Yıpranacak halleri falan kalmamış nasıl olsa.
adnan hoca efendi diğer hoca efendilere göre en zararsızı gitsinde şirkin kaynağı adıyamana konuşsun diyanet
sizin ortaçağ dizilerinizi izlemek mi zorunda millet. kızlar dizilerde birbirlerine türlü oyunlar yapıyorlar. milyonlarca dolar para yağıyor bu dizilere milletin vergisiyle . ne verilmek isteniyor bu dizilerde diyanet buna da bir açıklama yaparsa çok sevinecez.
KERANACININ HAKKINI YEMEMEK LAZIM KALİTE TAKILIYO SOSYETE HOCASI
Pirim yaptırmamak için cevap vermiyorlarmış siz şuna doğru lafa ne denir deseniz ya
Türkiye kanun, hukuk devleti. Sayın Adnan Oktar'ın katıldığı program da ve A9 TV'nin diğer programlarında kanuna, hukuka, dine aykırı hiçbir hal yok. Aksine vatanın, milletin birliği, dirliği, refahı, huzuru adına yapılan programlar var. Ayrıca Türkiye modern, demokratik bir ülke dileyen müzik dinler, dileyen dans eder, dileyen dekolte giyer, dileyen çarşaf giyer. İnsanların özgürlüğüne karışmak, kendi fikrini dayatmaya çalışarak insanlara fikrini kabul ettirmeye zorlamak doğru olmayan bir davranış.
Adnan hocanın müridleriyiz! Kimin daha akıllı olduğunu şöyle anlıyorum birisi zırhlı Mersedes ile geziyor diğeri kediciklerle ;)
DİYANETE BÜTÇEDEN HADDINDEN FAZLA PARA ALTARILIYO BU PARALARLA MİLLETE İŞ İMKANI SAGLANABILIR CAMİLERE MİLLET PARA TOPLUYO ZATEN TASİLAT İŞLERİNE BU DIYANETE BUTCEDEN AYRILAN PARALAR NERELERE AKTARILIYO
ADNAN DEVLETE SALDIRINCA TOTOŞLARIN HOŞUNA GİTTİ
istemeyen izlemeye bilir kanallarda atatürke hakaret edenler 6 yaşındaki kız çocuklarıyla evlenebilinir gibi konusulan kanallarda var onlara neden sesi çıkmıyor bu diyanet işlenirinin ve RTÜRK ün
Sayın Adnan Oktar'ın Ali Erbaş'a sorduğu soruların cevabını bekliyoruz. Diyanet işleri bu sorulara cevap veremiyorsa kurum olarak ciddiye alınabilecek hiç bir açıklaması olamaz nazarımızda..
,,,,,,,,,,, aynı diğer kurumlar gibi - bunların al birini vur ötekine --ARPALIK -YALAKALIK -YANAŞMALIK --- parası olana özel hastane / okul --- vatandaşa arpalıklarda işkence / zülum
hoca haklı valla
Adam haklı Beyler...
senin işin gücün yokmu sen işine bak devlet gerekeni yapar rutuk izin veriyor da . eleştirmek sanayi düştü daha önemi sorunlarımız var memlekette. şehitlerimiz gazilerimiz neyse
İsabetli karar olur eğer gerçekleşir ise.
"Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytan gibidir"
memlekette delikanlı kalmamış ona yanarım...varsan baksan ortalık kelle kesen müslüman dolu..hani nerde len...?
Asıl diyanet ve uzantıları kapatılmalı bedavadan para alıyorlar ve bütcedeki en büyük pay onlara ayrılıyor.Bu kurum ve elamanları söyledikleriyle ve yaptıklarıyla toplum huzurunu bozup kötü örnek oluyor.
Diyanet İşleri başkanı daha önemli işlerin varken akli denge hesaplama uzmanı mı kesildin başımıza. Adnan Oktar 'in akli dengesi yerindedir. Sağlık raporu var.Sen ne akla hizmet bu sözü kullanıyorsun. Niye iftira ve yalan ile halkı kandiriyorsun.
devletin temel yapılanması gelir, güvenlik ve kamu düzenidir. kedicik saygını, din istirmarcısı adnan hoca devletin asli görevlerine başkaldıran eleştiriler senin haddine mi...
@suleymanaldirmaz milli piyangodan ve 200 bin genelev kadınından %8 oranında alınan vergiler ne peki ? Bunlar mı devletin asli görevleri
türkiye cumhuriyetindeki tüm memurlar diyanetle aynı yani genel bütçeden maaş alıyor. bu soytarı adnanın lafı aslında tüm kamu çalışanlarına sadece diyanete değil adamın ağzından çıkanı kulağı duymuyor galiba Siyonist köpeğin .. bizim şakşakçılarda kraldan çok kralcı maşallah. yağdanlıklar
sizden ücret istemeyenlere uyun Kur'an diyanet holdingin personel asgari ücretin kat kat fazlası ücret.. vergi yükünü bindirdiler bize .
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