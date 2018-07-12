Adnan Oktar ile ilgili mide bulandıran iddia!

Polis, 2 yıl süren takipten sonra dün Adnan Oktar ve örgütüne şafak operasyonu düzenledi. Operasyon sonucu 170'ten fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan yaşları 11 ile 40 arasında değişen 70 kişi Adnan Oktar'dan şikayetçi oldu. Gözaltı kapsamında verilen ifadelerde "İtaatsizlikten ceza alan kadına 24 saatte 20 erkek tecavüz ediyordu" denildi.

"GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ YAPILDI"



Posta Gazetesi'nin haberine göre; örgütten kaçıp itirafçı olanların iddiaları kan dondurdu. Bir itirafçı, şu ifadeleri kullandı:

"95 örgüt evi var. Erkek müritler, bölge bölge çalışıyor. Zengin muhitlerde kandırdıkları kadınları evlere getiriyorlar. Bu kadınlara çekilen ilişki görüntüleri ile şantaj yapılıyor. Tuvaletlerde bile kamera vardı. İtaatsizlikten ceza alan kadına 24 saatte 20 erkek tecavüz ediyordu. Tacize uğrayanlar arasında çocuklar da vardı."

KADINLAR MÜRİTLERİN SEKS KÖLESİ YAPILDI



Adnan Oktar, A9 isimli TV kanalında 'Kedicik' diye isim taktığı kadınlar ile program yapıyordu. İtirafçıların verdiği bilgiye göre; mürit kadınlar nüfuzlu yerli-yabancı kişilere şantaj yapmak için de kullanılıyordu. Ayrıca kadınlar, mürit erkeklerin seks kölesiydi.



