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Adnan Oktar ile ilgili mide bulandıran iddia!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 15:11 | Son Güncelleme

Dün düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınan Adnan Oktar ve örgütünden bazı kişilerin, örgüt hakkında itirafçı oldukları iddia edildi. İfade veren bazı kişilerin, itaatsizlikten ceza alan bir kadına, 24 saat içinde 20 erkeğin tecavüz ettiğini söyledikleri öne sürüldü.

Adnan Oktar ile ilgili mide bulandıran iddia!

Polis, 2 yıl süren takipten sonra dün Adnan Oktar ve örgütüne şafak operasyonu düzenledi. Operasyon sonucu 170'ten fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan yaşları 11 ile 40 arasında değişen 70 kişi Adnan Oktar'dan şikayetçi oldu. Gözaltı kapsamında verilen ifadelerde "İtaatsizlikten ceza alan kadına 24 saatte 20 erkek tecavüz ediyordu" denildi.

"GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ YAPILDI"

Posta Gazetesi'nin haberine göre; örgütten kaçıp itirafçı olanların iddiaları kan dondurdu. Bir itirafçı, şu ifadeleri kullandı:

"95 örgüt evi var. Erkek müritler, bölge bölge çalışıyor. Zengin muhitlerde kandırdıkları kadınları evlere getiriyorlar. Bu kadınlara çekilen ilişki görüntüleri ile şantaj yapılıyor. Tuvaletlerde bile kamera vardı. İtaatsizlikten ceza alan kadına 24 saatte 20 erkek tecavüz ediyordu. Tacize uğrayanlar arasında çocuklar da vardı."

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KADINLAR MÜRİTLERİN SEKS KÖLESİ YAPILDI

Adnan Oktar, A9 isimli TV kanalında 'Kedicik' diye isim taktığı kadınlar ile program yapıyordu. İtirafçıların verdiği bilgiye göre; mürit kadınlar nüfuzlu yerli-yabancı kişilere şantaj yapmak için de kullanılıyordu. Ayrıca kadınlar, mürit erkeklerin seks kölesiydi.

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
YA ANLADIM ARKADAŞ DEVLET EMNİYET DELİL TOPLUYOR, TOPLUYOR DA SENELERCE Mİ TOPLUYOR, YA BİR İKİ TANE KÖŞESİNDEN TUTTUMU GERİSİ GELMİYOR MU, BUNUN YA YILLARCA SUÇ İŞLENMESİ BEKLENİYOR DA BEKLİNİYOR, O KADAR DELİL TOPLARKEN YAPILAN SUÇLARA ORTAK OLUNMUŞ OLMUYOR MU BELKİDE BU ARADA BAZILARININ CANI YANIYOR, BUNUN VEBALİNİ KİM VERECEK, NİYE DAHA ÖNCEKİ YILLARDA BASILMADI BU ADAMLAR.
tabiki haklisin fakat araştırırsan geçmişte delil yetersizliğinden beraat ettiğini öğrenirsin
@sdemirbasss Küçük balık zaten oltada senin anlamadığın bu. piyonlar değil polisi ilgilendiren bu kadınlar zaten yolun yolcusu. amaç babaları hakkında bilgi
devletin bütün birimleri bu ahlaksızı biliyordu,özellikle akit gazetesi habire övüyordu.son kullanım tarihi bitti ve paydos dendi.
bunlar bu suçu şimdimi işledilerde yakalandılar yoksa yakalamıyı canları yeni mi istedi. bu kadar suç var ortada senelerdir devam eden iğrenç bir tv proğramı ve suçlu oldukları yeni anlaşılıyor.düşündürücüüüüüüüüüü:)
@emel711971 boşuna yorma o güzel kafanı
okudukça midem bulanıyo kadınlar ev araba para tutkusu yüzünden av oluyolar suç burda bir söz vardır eline diline beline sahip olucaksın
Bu adam psikolojik sorunlu ve raporlu diye lanse edildi, hangi manyağın, safın aklına gelir, seks görüntüleri ile şantaj yapmayı, akıllının delisi bu kişi düşünebilir.
@monamiks Adam yahudi destekli din düşmanı İnşallahı maşallahı dalga konusu yaptı
devlet tiyatroları kapatıldı iyi meşgul ettiler gündemi.
Adnan oktarı kesinlikle savunmuyorum ama bu güne kadar aklınız neredeydi kim bilir kimin kuyruğuna bastı ceza veriyorsunuz. Mazlumun yanında gibi yapmanın alemi yok.
şimdi biri bana desin.eğr tüm bunlar doğruysa MİT i emniyeti ne iş yapar...bunları bilmemeleri mümkün mü?demek ki başka bir iş var..koskoca devlet için bu zavallı meczup ne ifade eder...zannedersinizki öcalan yakalandı, gülen hocaefendileri yakalanıp paketlendi...acayip kekleniyoruz ve cambaza bak deniliyor bence.
O DEĞİL DE İLK FOTODAKİ POLİS ADNAN OKTARLA ABİ KARDEŞ BENZEMESİ . YADA O POLİS ADNAN GİBİ İMAJ YAPTIRSA TIPA TIP ADNANIN İKİZİ OLACAK ;
yohamna
SÜREKLİ DEĞİŞMEYEN BİR SONUÇ VAR. JET FADİL KAFASINA FESİ YANINA CÜBBELİ Yİ ÇİFTLİK BANK YİNE AÇILIŞI VE REKLAMI DİNDAR LAR ÜZERİNDEN FETÖ YU HERKES BİLİYOR ARTIK BU ÖYLE HEP DİN MAŞALLAH İNŞALLAH VE HERGÜN HER SAAT ONLARCA TV KANALI SAHTE ÜRÜN SATIYOR HEP ALLAH MAŞALLAH İNŞALLAH DEYİP BİR KAÇ SAKALLI Yİ KONUŞTURUP AYNI AYNI AYNI. HEP DİN DİN DİN. BU TESADÜF OLAMAZ HEP MÜŞTERİLERİ AYNI KESİM HİÇ EKSİKLİK HİSSETMİYORLAR. AYNI KİŞİ AYNI YÖNTEMLE DEĞİŞİK TİPLER TARAFINDAN DOLANDIRILMASİ ÇOK KOLAY. NE MÜŞTERİ VAR ARKADAŞ.
bu adnan oktar olayının patlak verme zamanına dikkat çekmek istiyorum, şu günlerde borsa 3-4 günde %12 den fazla düşmüş ve hala düşmeye devam ediyor dolar dersen 4.90 a dayanmış derdimiz varsa yoksa adnan oktar hiç kimse piyasalardan bahsetmiyor, eyyyyy mynet sen demi başını deve kuşu gibi kuma gömdün piyasalardan bi habersin yoksa seninde mi kulağını büktüler sesini çıkarma diye, yazık her geçen gün paramız pul oluyor hani damat ferit paşa piyasalara güven verecekti demek ki aşı tutmadı:))
cemaat ve devlet ilişkisi çıkar çatışması adına ne derseniz deyin. anında müdahale edilip bu kadar can yanmadan olmaz mıydı.
maalesef aç,işsiz,eğitimsiz güzel vatanımın insanlarına yeni bir masal,yeni bir hikaye.Şimdiye kadar böyle şeyler varda niye seyredildi neden a dan z ye kamu ve siyasi yetkililerce gereği yapılmadı.Bu olaydada pis bir perde arkası fazlasıyla var.
Bunlar kendilerini fuhuştan aklamaya çalışıyor ulan yıllarca ne işiniz vardı orada? Çetenize operasyon yapılmadan önde neden 1 taneniz çıkıp tecavüz var burada demiyordu?
nankör kediler
Bu işte bi iş var!
Bu Ebu Hanzala denen terörist de tutuklanmalı. Youtube kanalı bu; https://www.youtube.com/channel/UCojg5Aps8zgEyU0kWV1FwJQ/videos Hala milleti iğrenç safsatalarla zehirliyor ve devlete karşı kışkırtıyor.
Dolar oldu 4.90, doğru bir zamanlamada yakalandı. Tebrikler...
vayy neyin hocasıymışsın sen yahuu.
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