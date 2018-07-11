Adnan Oktar ile ilgili son dakika flaş iddia: Aracıyla kaçarken yakalandı!

Kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen Adnan Oktar’a ve örgütüne yönelik sabah saatlerinde başlatılan operasyonda 106’sı kadın 235 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adnan Oktar’ın ise aracıyla kaçarken yakalandığı iddia edildi.

Sözcü'de yer alan iddiaya göre; polis ekipleri Oktar’ı gözaltına almak için Üsküdar’daki evine operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden Oktar’ın aracına bindiği ve hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı öğrenildi.

POLİS TAKİP ETTİ

Oktar’ın Üsküdar’dan TEM otoyoluna bağlanıp kaçtığı, polis ekiplerinin de anbean takip ettiği öğrenildi. Kovalamacanın Sarıyer’de son bulduğu ve polislerin Oktar’ı burada aracının önünü keserek gözaltına aldığı öğrenildi.

