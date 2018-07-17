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Adnan Oktar ile Nagehan Alçı arasında dikkat çeken tartışma!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 11:03 | Son Güncelleme

Dev operasyonla gündeme gelen Adnan Oktar'ın, yıllar önce Beyaz Tv'de Nagehan Alçı ile 'grup seks' konusunda tartışığı görüntüler ortaya çıktı. Programda, Alçı'nın "Kamuoyunun çok önemli bir kısmı sizi toplu cinsel münasebetlerle biliyor" sözlerine, Oktar, "Grup seks de yapan var Türkiye'de. Grup seks haramdır zaten bir Müslüman yapmaz. O bize alçakça yapılan bir iftiradır" diye cevap vermiş

Türkiye Adnan Oktar ve ekibine yapılan operasyonu konuşuyor. Hakkında çarpıcı suçlamalar olan Oktar'ın yıllar önce kendisine yöneltilen 'grup seks' suçlamasına verdiği yanıt ortaya çıktı. Beyaz Tv'deki bir programın arşivinden çıkan görüntülerde dikkat çeken bir diyalog geçti.

'KAMUOYU SİZİ TOPLU CİNSEL MÜNASEBETLERLE BİLİYOR'

Ekrana yansıyan görüntülerde, Nagehan Alçı'nın "Adnan bey kamuoyu biliyor diyorsunuz, ben de rencide etmek için söylemiyorum ama kamuoyunun çok önemli bir kısmı da sizi toplu cinsel münasebetlerle biliyor" sözlerine Adnan Oktar "Bilen bilsin mahsuru yok, ben kamuoyunun takdirini kabul ediyorum. Türkiye' de herkes cinsel ilişkiye bulunuyor. Kimi helal olarak görüyor kimi haram olarak yapıyor yapıyor" diye cevap verdiği görülüyor.

'ALÇAKÇA BİR İFTİRA'

Alçı'nın "Grup seksten bahsediyorum sözlerinin ardından ise Oktar kendini şöyle savunuyor:

Grup seks de yapan var Türkiye'de. Grup seks haramdır zaten bir Müslüman yapmaz. O bize alçakça yapılan bir iftiradır. Kanı bozuk karaktersizler herkesi kendi gibi biliyor. Bütün olay bu, karışık bir şey yok

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adnan oktar Nagehan Alçı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
negahanında bir bilmedigi 5 vakit namaz.. herseyi iyi biliyor. örgüt icinde yasıyor
nagihan alçının adnan oktardan aşağı kalır bir yanı yok ki zaten :D
kusturmalı bişeyler yapıyor mu nagihan hanım sorsaydınız?
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