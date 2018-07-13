Adnan Oktar’ın 3 kaçış planı ortaya çıktı

Kara para aklama iddiasıyla 2 yıl önce açılan bir soruşturmayla takibe alınan kamuoyunda “Adnan hoca” olarak tanınan Adnan Oktar ile ilgili soruşturma genişletiliyor. Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Üsküdar’daki villasından yakalanmamak için kaçtığı Sarıyer’de yakalanan Oktar’ın 3 ayrı kaçma planının olduğu ortaya çıktı. OKTAR’IN YOL TRAFİĞİ Önceki gün sabah erken saatlerde başlayan operasyonda, Adnan Oktar, Üsküdar’daki villasında gözaltına alınacaktı. İddialara göre Oktar, Üsküdar’daki villasına gitmeye çalışırken, baskın olduğunu duydu. Bunun üzerine yolunu değiştirdi. Arabada Didem Ürer ile birlikte olduğu öğrenilen Oktar, Üsküdar’dan Kandilli bölgesinde bulunan ve ‘Dragos’ kod ismini verdiği villasına gitmek istedi. Ancak geri dönerek Beykoz sahile doğru gitmeye başladı. Bu sırada kendisini izleyen özel bir ekipten habersiz olan Oktar, o bölgeden ayrılarak Sarıyer istikametine geri döndü. Polis, Oktar’ın ne yapacağını Sarıyer’e kadar izledi. Sarıyer’de villası olduğu belirlenen Oktar’a operasyon düzenlendi ve Didem Ürer ile birlikte gözaltına alındı.

1 TEKNE İKİ ARABA Operasyon sonrası Oktar’ın bu güzergahlarını inceleyen polis, önemli detaylara ulaştı. Polisin ulaştığı detaylara göre; Oktar, herhangi bir polis baskınında 3 kaçış planını hazırlamıştı. İddialara göre Oktar, kendisi için önemli yer olan Kandilli’deki villanın önünde özel bir araba bekletti. Bu arabanın özelliği, polis tarafından tespit edilmemesi için yeni ve hiç kullanılmamış bir araba olmasıydı. İkinci kaçış noktası Kandilli bölgesinde sahilde bir tekne bulunuyordu. Yine bu teknede deşifre edilmemesi için hiç kullanılmamıştı. Son kaçış noktası ise Sarıyer’deki villasında bekleyen ikinci aracıydı. İddialara göre, Oktar, 2 araç ve tekne için 24 saat şoför ve kaptan bulunduruyordu. Tekne ve o iki arabaya incelenmek üzere el konuldu. HTS KAYITLARINDA FETÖ İZİ Polis tarafından 2 yıldır takip edilen Oktar’ın tüm ilişkilerini ortaya çıkartmak için polis, mahkeme kararı ile geçmiş yıllara ait kullandığı telefon numarasının HTS kayıtlarını çıkarttı. İncelenen HTS kayıtlarında Oktar’ın FETÖ terör örgütünün önemli isimlerinden Tuncay Opcin ile Mehmet Baransu ile yaptığı telefon görüşmeleri ortaya çıktı. Yurt dışına 2015 yılında kaçan Tuncay Opcin, Balyoz bavulunu Mehmet Baransu’ya veren kişi olarak biliniyor.