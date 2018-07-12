Adnan Oktar'ın adamı Oktar Babuna'nın annesi konuştu!

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna İstanbul merkezli 5 ilde 120 adreste sabaha karşı 2 bin kişilik Mali Şube ekipleri dev operasyon başlattı.
Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna İstanbul merkezli 5 ilde 120 adreste sabaha karşı 2 bin kişilik Mali Şube ekipleri dev operasyon başlattı.
'ÇOCUKLARIMI BENDEN ÇALDI'
Mali Şube Adnan Oktar ve ekibinin yurtdışına kaçışını önlemek için birkaç gün önceden pasaportlarına engel koydurdu.
Babuna kardeşlerin annesi Semin Babuna gelişmeleri şöyle anlattı:
Akşam'ın haberine göre; Adnan Oktar denilen şahıs benim çocuklarımı benden çaldı. 200'e yakın aile içinde sadece 4 aile bunlarla uğraştık. İki yalancı şahitle ailelere şantaj yaptığını biliyoruz. İnsanların haklarında suç uydurup kumpaslar kurdu. Canımızı çok yaktı. Şimdi yaptığı tüm kötülüklerin bedelini ödeyecek.
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