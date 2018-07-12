HABER

Adnan Oktar'ın adamı Oktar Babuna'nın annesi konuştu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 10:38 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dün sabaha karşı Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki bulunan evi operasyon düzenlendi. Dün gece arama çalışmaların bitmesinin arından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çengelköy'deki evinin mühürlendiği görüldü. Öte yandan gözaltına alınan Adnan Oktar'ın ekibindeki Babuna kardeşlerin annesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu

Adnan Oktar'ın adamı Oktar Babuna'nın annesi konuştu!

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna İstanbul merkezli 5 ilde 120 adreste sabaha karşı 2 bin kişilik Mali Şube ekipleri dev operasyon başlattı.

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna İstanbul merkezli 5 ilde 120 adreste sabaha karşı 2 bin kişilik Mali Şube ekipleri dev operasyon başlattı.

'ÇOCUKLARIMI BENDEN ÇALDI'

Mali Şube Adnan Oktar ve ekibinin yurtdışına kaçışını önlemek için birkaç gün önceden pasaportlarına engel koydurdu.

Babuna kardeşlerin annesi Semin Babuna gelişmeleri şöyle anlattı:

Akşam'ın haberine göre; Adnan Oktar denilen şahıs benim çocuklarımı benden çaldı. 200'e yakın aile içinde sadece 4 aile bunlarla uğraştık. İki yalancı şahitle ailelere şantaj yaptığını biliyoruz. İnsanların haklarında suç uydurup kumpaslar kurdu. Canımızı çok yaktı. Şimdi yaptığı tüm kötülüklerin bedelini ödeyecek.

PARTNERHaşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?Haşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?
Kasap dükkanındaki et hırsızlığı kameradaKasap dükkanındaki et hırsızlığı kamerada
Şans Topu sonuçları 11 Temmuz: Devirli ikramiye tek kişiye gitti!Şans Topu sonuçları 11 Temmuz: Devirli ikramiye tek kişiye gitti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adnan oktar Oktar Babuna adnan oktar ve kediciklere operasyon

En Çok Okunan Haberler

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Okuyucu Yorumları 1 yorum
oktar babuna....annem babamı adatıyor diyecek kadar sapıtmış bir gerzek olmuştu....
Diğer Haberler
Dijital trafiğin PC şampiyonu Mynet

Dijital trafiğin PC şampiyonu Mynet

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Türkiye'de kaç Suriyeli var? En çok Suriyeli mülteci hangi şehirde? İşte Türkiye'deki 'Suriyeli' gerçeği

Türkiye'de kaç Suriyeli var? En çok Suriyeli mülteci hangi şehirde? İşte Türkiye'deki 'Suriyeli' gerçeği

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İstanbul metrosunda feci olay!

İstanbul metrosunda feci olay!

İlginç savunma! 'Takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık’

İlginç savunma! 'Takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.