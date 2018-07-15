Adnan Oktar'ın adamlarından liseli kızlar için şeytani plan!

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Oktar'ın talimatı ile hareket eden erkeklerin, özellikle zengin ailelerin liseli kızlarını kandırmak için farklı yöntemler kullandığı öne sürülürken bunun bir örneğinin 4 ay önce Çengelköy'de yaşandığı ortaya çıktı. İddiaya göre Oktar'ın A9 TV'sinde çalışan Rıdvan K., Çengelköy'de otobüs duraklarında bekleyen 18 yaşındaki lise öğrencisi F.A.'nın yanına gitti. Bir ödevi olduğunu belirterek genç kızdan yardım istedi ve çekim yaptı.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 106'sı kadın toplam 235 kişi hakkında gözaltı kararı bulunan soruşturma sürerken grubun yapılanmasına yönelik ilginç detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. İddialara göre Oktar'ın yapılanmasında kedicikler dışında erkekler, bacılar, kız kardeşler, adliye görevlileri gibi benzer görev dağılımları bulunuyor. Bunlar arasında en ilginç iddia ise erkekler tarafından kandırılan ve "kız kardeşler" olarak bahsedilen kızların, "Turnike Sistemi"nde seks kölesi edilmeleriydi.

KİRLİ TEKLİF

Çekim yapıldıktan kısa bir süre sonra Rıdvan K., F.A.'yı Instagram'dan takip etmeye başladı. F.A., Rıdvan K.'yı profilinden araştırınca Adnan Oktar'la karşılaştı. Bunun üzerine Instagram'dan Rıdvan K.'ya mesaj atarak videonun yayınlanmamasını istedi. Rıdvan K. ise buna karşılık "Tek şartla. Ben İstanbul'u bilmiyorum. Bir gün bana İstanbul'u gezdirir misin?" diye cevap verdi.

"KENDİMİ KORUDUM"

Yaşadığı ilginç olayı Habertürk'e anlatan F.A. "Geçen nisan ayında Çengelköy'de otobüs durağında beklerken bir kamerayla gelen iki genç erkek bana ‘Ödev yapacağız. Bize yardımcı olur musunuz?' dediler. Ben de yardımcı olmak için tamam dedim. Çekim yaptılar, bana onlara bir soru sormam gerektiğini söylediler. Ne olduğunu anlamadım, sonra sordum ve yardımcı oldum bir şekilde. Daha sonra bu adam bana Instagram'dan ulaştı. Ben de araştırınca Adnan Oktar bağlantısını gördüm ve videonun yayınlanmamasını söyledim. Bana ‘Tek şartla. Ben İstanbul'u bilmiyorum. Bir gün bana İstanbul'u gezdirir misin' diyerek samimiyetsizce teklifte bulundu. Yayınlanırsa şikayetçi olacağımı söyledim. Sonra bu kişiyi engelledim. Videom yayınlanmadı çünkü kendimi korumak açısından şikayetçi olacağımı net olarak ona belli ettim" dedi.

TURNİKE SİSTEMİ

Oktar grubunda A9 TV'de çalışanların Oktar için kız bulmaya çalıştığı, evlenme vaadiyle ya da farklı yöntemle kandırılan kızların 'kız kardeşler' grubuna sokulduğu ancak önce erkek müritlerle ilişkiye girmesinin sağlanıp sonra 'turnike sistemi'nde seks kölesi haline getirildiği öne sürülüyor. Ortaya çıkan bu olayda da liseli kızın bu şekilde kandırılmaya çalışıldığı iddia edildi.

