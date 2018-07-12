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Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 12:55 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'ın televizyon kanalı A9 binasındaki görüntü arşivlerine el konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden oluşturulan özel ekip, hard disklerdeki binlerce saatlik görüntüyü incelemeye aldı. Bilgisayarlarda tv arşivinin yanı sıra yayınlanmamış görüntülerin de inceleneceği öğrenildi.. Öte yandan RTÜK, kamuoyunda A9 TV'ye bugüne kadar en üst orandan 7 kez idari para, 3 kez uyarı ve 5 defa program durdurma cezası uyguladı.

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “Adnan Hoca” olarak bilinen Adnan Oktar’ın yapılanmasına yönelik 5 ilde 120 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adnan Oktar, Oktar Babuna, Didem Ürer ve Manken Gökhan Barlan’ın da aralarında bulunduğu 106’sı kadın 235 kişinin yakalanması için düğmeye basan polis 190 şüpheliyi gözaltına aldı. Dün sabah başlatılan operasyonda yeni detaylar da günyüzüne çıkmaya devam ediyor.

Kamuoyunda Adnan Oktar’ın televizyonu olarak bilinen ve uydu üzerinden yayın yapan A9 televizyonunda da arama yapıldı. Aramalarda belgelerin dışında yayın arşivine de el konuldu. El konulan bilgisayarlarda program kayıtlarının yanı sıra yayınlanmamış çok sayıda görüntünün de olduğu öğrenildi. Binlerce saatten oluşan görüntü kaydının Emniyet’te oluşturulan uzman ekiplerce saniye saniye inceleneği öğrenildi.

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RTÜK'TEN A9'A CEZA YAĞDI

Binlerce vatandaşın şikayetine konu olan Oktar'ın yayınlarını yaptığı A9 TV, bugüne kadar defalarca RTÜK'ün en üst düzeyden müeyyideleriyle karşı karşıya kaldı. Üst Kurul, "Adnan Oktar ile Sohbetler" isimli programdaki yayınlarda 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'da yer alan hususların ihlal edilmesi nedeniyle 7 kez idari para cezası, 3 kez uyarı ve en üst limitten 5 defa program durdurma cezası verdi.

EN AĞIR CEZA KADINI İSTİSMAR EDEN YAYINLARA

A9 TV'ye uygulanan müeyyideler arasında en sert yaptırımlardan olan program durdurma cezası, Oktar'ın yayınlarında 6112 sayılı Kanun'daki "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez." hükmünün ihlal edilmesi nedeniyle uygulandı.

Oktar'ın yayınlarına verilen diğer cezalar ise kanundaki "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.", "Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz.", "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." hükümlerinin ihlali sebebiyle kararlaştırıldı.

Kanala bu süreçte ayrıca "dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımı", "Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez." ile "çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz." kurallarının ihlali sebebiyle de cezai yaptırımda bulunuldu. A9 TV, gizli ticari iletişim konusundaki ihlali üzerine de idari para cezasına çarptırıldı.

YAPTIRIMLAR ARTINCA BELGESELE DÖNDÜ

Yapılan incelemelerde, RTÜK'ün uyguladığı yaptırımlar ve vatandaş şikayetlerinin kamuoyu gündemine gelmesi sonrasında Oktar'ın özellikle son dönemde yaptığı yayınlarda keskin bir değişim gözlendi.

Bu süreçte kanalın yayın politikasını değiştiren Oktar, yayınlarında kadın program sunucuları ve konuklara yer vermeyip, daha çok dini sohbet ve belgesel ağırlıklı yayınlara başladı.

Programında erkeklerle sohbet gerçekleştiren Oktar'ın "Darvinizm ve materyalizm tehlikesine" dikkati çekerek, Mesih ile ilgili açıklamalarda bulunduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar ve grubuna yönelik dün başlatılan operasyon ve gözaltı kararı sonrasında, 235 şüphelinin mal varlığına el konulduğu, şirket, dernek ve vakıflarına kayyum atandığı bildirilmişti.

AA/Sözcü

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adnan oktar A9 kanalı kedicik

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
devlet bu adama el atmaya çok geç kaldı
hangi ekip izliyorsa, tekrar tekrar izler artık :)))
@rtasi_1984 iyi güldüm ya
Devlet iyi ölü takliti yaptı ve bu teşhirciye yol verdi,şimdi devlet görevini yaptı ve bu teşhircinin tepesine bindi.
Neden beklendi bu güne kadar?Çok tuhaf ,altından ne çıkacak bakalım?Örgütlenme ,ABD deki tuhaf tarikatlara benziyor.
Turkish Brazzers Man Adnan
Kimse demiyo niye seçimden sonraya kaldı hayırdır ya
Bilineni,yeniden keşfettiler sanki!Yıllardır aynı naneyi yiyordu bu adam .Devlet,niye göz yumdu?Adamın milyarlık varlığına el konuldu,kayyum atandı şimdi.1-2 sene içinde bu varlık,yandaşa devredilir!
onu bunu bilmem para din tüccarlığında var bugün hangi tarikata bakarsan almış yürümüş kim var bunların arkasında nasıl bu kadar güçlüler ülke artık akıllanmalı ve bu tarikat cemaat bunlardan uzak durması lazım ve hepsine kayyum atanıp kapatılmalı
@kuntay1975 keşke istediğin gibi olsa tarikat demek sistemin mali ortağı demek oldu artık
emniyet yetkilileri siz yorulunca beni çağırın yorulmadan izlerim.
bU GÜNE KADAR DOKUNANIN ELİ YANMIŞ, ÇOK DERİN ÖRGÜTLENMİŞLER, UMARIM EN AĞIR CAZAYA ÇAPTIRILIR, ÇOK GEÇ KALINMIŞ, HAYAL KIRIKLIĞI OLMASIN HAYDİ BAKALIM.
adanan oktar denen şarlatan bitmiştir türk polisini tebrik ediyorum
Bu ülkede severek bi adnan oktarı izliyordum o da gitti.:) Ülkeyi güllük gülüstan gösteriyordu şimdi ne olacak neye sevinecez biz neysekin zaytung var...
arşivi kamuoyu ile paylaşın :))
Dün Türkiyenin en büyük davalarından biri vardı 301 canı hayatından eden Para hırsı gözünü bürümüş Hayinlerin hayin diyorum bile bile 301 insanın ölüme yollyuan insanda bu ülkenin hayinidir Herkes bunu bunuttu bu habere odaklandı 3.5 kişi ceza aldı 301 canin bedeli ödenmis oldu 8 Türkü öldüren nazi Almana ömür böyü ceza veren alman hükümetini elestiren Adalet bakanımız 301 kişiyi öldüren bu kişilere verilen cezalar için azını bile acmadı işte Adalet bumu ülkede Adnan Hoca bazı kesimi bu ülkede rahatsız etti özellikle din tiçareti yapanları
Mali kaynaklarınıda bir zahmet kamuoyuyla paylaşın ,yoksa toplum vicdanı rahat etmeyecek:))
darısı cübbeli olmak üzere Menzir rezil tüm şeytana hizmet eden cemaatlerin sonu olsun
@gunguney şeytana hizmet etmek istersen eğer akp ye oy ver yeter
geç kalınmış ama yerinde bir operasyon
AMERİKAYI YENİDEN Mİ KEŞFETTİNİZ BU ADAM YILLARDIR YAPIYOR BUNU.NEDEN BU KADAR BEKLEDİNİZ
Böyle hocalık mı olurdu kaç zamandır bu adam böyle şimdiye kadar nerdelerdi
Rtük ceza yazmışmış ulan senin eline böyle kediler geçse mırnav yapmazmısın. Onlarda içinden of ulan of diyordur ama emir büyük yerden yapılacak bir şey yok yazılacak o cezalar.
bıktık cambaza bakmaktan ,başka haber mi yok .sorunları yazın
bırakın memlette bunu yaratan tipler utansın gündem yaratmak konu değiştirimek milleti huzursuz edecek ne varsa nedense birden ortaya yeni çıkmışgibi algı yaratılıyo bizdede sazan çok
16 yıldır adam yelken açmış aklı evveller yeni uyandı. Biraz feto macerasına benziyor. Acaba siyasilerin haltlarını mı karıştırdı..
Polisler saniye saniye inceledi ha:)) Mesayi bitince işi zor..
düşenin dostu olmazmış
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