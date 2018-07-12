Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “Adnan Hoca” olarak bilinen Adnan Oktar’ın yapılanmasına yönelik 5 ilde 120 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adnan Oktar, Oktar Babuna, Didem Ürer ve Manken Gökhan Barlan’ın da aralarında bulunduğu 106’sı kadın 235 kişinin yakalanması için düğmeye basan polis 190 şüpheliyi gözaltına aldı. Dün sabah başlatılan operasyonda yeni detaylar da günyüzüne çıkmaya devam ediyor.

Kamuoyunda Adnan Oktar’ın televizyonu olarak bilinen ve uydu üzerinden yayın yapan A9 televizyonunda da arama yapıldı. Aramalarda belgelerin dışında yayın arşivine de el konuldu. El konulan bilgisayarlarda program kayıtlarının yanı sıra yayınlanmamış çok sayıda görüntünün de olduğu öğrenildi. Binlerce saatten oluşan görüntü kaydının Emniyet’te oluşturulan uzman ekiplerce saniye saniye inceleneği öğrenildi.

RTÜK'TEN A9'A CEZA YAĞDI



Binlerce vatandaşın şikayetine konu olan Oktar'ın yayınlarını yaptığı A9 TV, bugüne kadar defalarca RTÜK'ün en üst düzeyden müeyyideleriyle karşı karşıya kaldı. Üst Kurul, "Adnan Oktar ile Sohbetler" isimli programdaki yayınlarda 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'da yer alan hususların ihlal edilmesi nedeniyle 7 kez idari para cezası, 3 kez uyarı ve en üst limitten 5 defa program durdurma cezası verdi.