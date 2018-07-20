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Adnan Oktar'ın çarpık ilişki rezaleti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 08:09 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik soruşturma kapsamında ifade verenlerin örgüt hakkında söyledikleri kan dondurdu. Adnan Oktar grubuna 17 yaşında giren ve 16 yıl kaldıktan sonra kaçan 34 yaşındaki G.S. adlı müşteki emniyette ifade verdi. İfadede Adnan Oktar'ın 2 kız kardeşle nikah kıydığı, cariye sistemiyle kadınlarla birlikte olduğu ve lezbiyen ilişkiyi helal sayarak Kuran'da bir yasağın olmadığını söylemesi yer aldı.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda müştekilerin ifadeleriyle birlikte şok iddialar ortaya çıkıyor. Soruşturma nedeniyle ifade veren G.S., Oktar'ın yüzlerce kızı "Seni aldım, kabul ettin mi?" ve yanındaki 2 kişiye de "Şahit oldunuz mu?" diyerek, sözde imam nikahı kıydığını ve cariye olarak aldığını söyledi. Oktar'ın cinsel ilişki yaşamadığını ama kızları elle taciz ettiğini belirten G.S., lezbiyenliği de helal saydığını, bikininin tesettür için yeterli olduğunu söylediğini anlattı.

Müştekilerden Oktar'ın yanında 16 yıl kalan 34 yaşındaki G.S., 2001 yılında 17 yaşındayken, Adnan Oktar 'ın Harun Yahya ismiyle düzenlediği konferanslarından birinde örgüt üyesiyle tanıştığını anlatan belirterek şunları anlattı:

"O dönemde İslam'ı anlatan modern bir yapı olduğuna inanmıştım. Bu imajdan etkilendim ve örgüt üyeleriyle görüşmeye başladım. Henüz lise sona gidiyordum, birkaç ay sonra Adnan Oktar 'la tanıştırıldım. Her gün beni Kandilli'deki evine çağırmaya başladı, örgüt evlerinden birinde kalmam için ısrarcı oldu, sonrasında onların evlerinde kalmaya başladım."

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"ADNAN OKTAR CİNSEL İLİŞKİ YAŞAMIYORDU ANCAK ELLE TACİZ EDİYORDU"

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığına göre, Üniversite birinci sınıfa başladığında Adnan Oktar 'ın yanına birilerini verdiğini ifade eden G.S. "Yanıma bir kişi verdi, onunla okula gidip gelmeye başladım. Artık hiçbir yere tek gidemez hale gelmiştim. Hepsinde de bahane olarak benim güvenliğimi düşündüğünü söylüyordu oysa ki amacı benim örgütten kaçmamı engellemekti, tabi o yaşta bunu anlayabilecek durumda değildim. Bu arada da Adnan Oktar'ın tacizleri başladı. Sürekli beni taciz ediyordu ancak artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğimi hissediyordum. Adnan Oktar, cinsel ilişki yaşamıyordu ama elle taciz ediyordu" dedi.

"ÖLMELERİNİ BEKLER VE MİRASA EL KOYMAK İSTERDİ"

Örgütte Adnan Oktar'a sorgusuz ve koşulsuz itaat sisteminin oluştuğunu kaydeden G.S., en ufak bir şeyin bile Adnan Oktar'a sorulduğunu söyledi. Oktar'ın izin vermediği hiçbir şeyi yapamadıklarını belirten G.S. şöyle devam etti:

"Herkes kazandığı tüm paraları ve ailesinden kalan tüm mirası örgüte aktarıyordu. Öyle ki Adnan Oktar ailesi yaşlı olanlara 'hâlâ yaşıyorlar mı?' diye sorar, bir an önce ölmelerini bekler ve miraslarına el koymak isterdi."

"CİNSEL İLİŞKİYE İTİRAZ EDEMEZDİ ÇÜNKÜ MEHDİ'Nİ EMRİ"

Cinsellikle ilgili konularda da Adnan Oktar'ın verdiği hükümlerin geçerli olduğunu polise anlatan G.S. ifadesinde Oktar'ın evli olmayan kişiler arasında yaşanan ilişkinin helal olduğunu söylediğini belirtti. Örgütteki herkesin bu şekilde cinsellik yaşadığını söyleyen G.S. "Örgüte katılan bazı kızlar bütün erkek örgüt üyelerinin cinsel ihtiyaçlarını karşılamak üzere sunulurdu. Kızlar buna itiraz edemezdi çünkü bunu Mehdi'nin emri olarak görürdü" dedi.

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"İĞRENÇ SİSTEM TURNİKE"

Ayrıca yeni gelen bazı kızların evlilik bahanesiyle kandırıldığını belirten G.S., "Evleneceği kişi 'Diğer arkadaşlarımla da birlikte olmazsan seninle evlenmem' diye kızları kandırırdı. Kızlar bu şekilde turnike denen iğrenç sisteme dahil olur ve her gün onlarca örgüt üyesiyle birlikte olurlardı. Bu sisteme itiraz eden olursa örgüt üyeleri tarafından aşağılanır ve gizli kameraya çekilmiş olabileceğini düşünerek korkudan şikayetçi olamazdı" diye konuştu.

"BİKİNİN TESETTÜR İÇİN YETERLİ OLDUĞUNU SÖYLER"

Adnan Oktar 'ın yeni gelen herkese örgütten ayrılmaması için "Eğer cemaatten ayrılırsam Allah'ın, meleklerin ve tüm lanet edicilerin laneti üzerime olsun" diye yemin ettirdiğini söyleyen G.S. özellikle kızların baskı altında tutulduğunu ifade etti. Adnan Oktar 'ın namazın iki vakit olduğunu söyleyip bu şekilde kıldırdığını belirten G.S., "Namazda Kur'an ayetlerinden okunmaz, sadece tesbih yapılır. Abdestte ayak yıkanmaz, kuru şekilde mesh edilir, baş da kuru şekilde mesh edilir. Başörtüsünün Kuran'da olmadığını, bikininin tesettür için yeterli olduğunu söyler" dedi.

ADNAN OKTAR 2 KIZ KARDEŞLE NİKAH YAPTI

Adnan Oktar 'ın yüzlerce kızla sözde imam nikahı yaptığını hatta aynı anda 2 kız kardeşin de buna dahil edildiğini anlatan G.S. "Kızı karşısına alarak ‘Seni aldım, kabul ettin mi?' ve yanındaki 2 kişiye de 'şahit oldunuz mu?' diyerek nikah yapar. Aldığı kişileri de eş olarak değil cariye olarak alır" ifadelerini kullandı.

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"LEZBİYENLİK HELAL, KURAN'DA YASAK YOKTUR"

Evlilikte Adnan Oktar için sınırlı bir sayının olmadığını vurgulayan G.S. "Yüzlerce kadını cariye olarak almıştır. Lezbiyenliğin helal olduğunu söyler ‘iki tane tertemiz kadının birbirini sevmesi neden yasak olsun ki, Kuran'da bu tarz bir yasak yoktur' der. Şarap ve şampanya dışında tüm içkilerin helal olduğunu söyler, yayınlar da dahil olmak üzere sürekli viski ya da votka içer" şeklinde ifade verdi.

"16 YIL SONRA KAÇTIM"

Girdiği yerin bir bataklık olduğunu ve nasıl kurtulacağını uzun süre düşündüğünü anlatan G.S., böyle bir toplumun İslam'la hiçbir bağlantısının olmadığını söyledi. Ayrılmaya karar verdiğinde çok zor bir süreç içine girdiğini belirten G.S. şöyle devam etti:

"Tabi örgütten ayrılmak öyle kolay bir şey değil. 'Ben artık sizle aynı görüşte değilim, sizden ayrılmak istiyorum' gibi bir şey söz konusu değil. Ayrılma ihtimali olan kişiler çok sıkı güvenlik önlemlerine tabi tutulurlar, zırhlı araçlarla birkaç silahlı kişinin gözetiminde gidip gelirler. 3 ay kaçmak için uygun zaman aradım. Gece herkesin uyuduğu bir saatte kapının kilidini sezdirmeden açıp çağırdığım taksi ile kaçıp ailemin yanına döndüm."

"KAÇAN MÜNAFIK"

Adnan Oktar 'ın cemaatten ayrılan kişilere münafık dediğini polise anlatan G.S., bu kişilere takma isimler bulunup, aleyhinde sosyal medyada aşağılayıcı paylaşımların yapıldığını belirtti.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
mynet'inde adnan oktarla ilişkisi vardı galiba ? günde 10 tane adnan hoca haberi veriyosunuz
boş verin laf ebeliğini ne kadar paraya el kondu paralar kime kimlere verilecek akapeyle ilişkileri ne oldu sıfırlandımı dosyalar kapatıldımı buda kandıranlar safınamı geçti
Bu örgütlere ihtiyaç duyan ve inanan kızlar erkekler,İslamı doğru düzgün öğretemeyen ebeveynlerin ürünüdür.İslamı,Kur-an'ı Kerim'i bilen bir birey kaç yaşında olursa olsun böyle abuk sabuk kirli bilgilere inanmaz.Çocuklarınızı donanımlı yetiştirin yoksa o örgüt gider başka örgüt gelir çocuklarınızı kaybedersiniz.
Ne hocaymis be kac gundur onunla yatip kalkiyoz.dolar 5 tlye dayndi alo
Bu basın da Adnan Oktar'ı bu kadar haber yapacak nesi var ki acaba,bu adam deyyusun biri atın içeriye gözünün çayırı açılsın kalsın ,bir daha da çıkacam diye umutlanmasın.hiç olmazsa bir pislik temizlenmiş olur.
ya yazın durun gündeme hergün bir şey bulun oyalayın piyasa kan ağlıyor şirketler batıyor ortalık savaş alanı gibi ekonomi ters dönmüş biz neyle uğraşıyoruz
benim anlamadığım 16 yıldır yanındaydım demiş hatun,ülen 16 yıldır devlet bu adamı ellemedi ne olduda şimdi elledi? yoksa oktarın elinde bunlardan bazılarının bişeyleri mi vardı ?
16 yıl kaldıktan sonra kaçmış kimi kandırıyorsunuz ya hepiniz suçlusunuz hepinizin yargılanması lazım 16 yıl parayı biriktirdin önüne gelenle yattın sonra biranda uyandın değil mi yemezler bu ülkenin önemli bilgilerini alırken işe yaradın sen ve senin gibiler ibretlik ceza olmalı birdaha kimse adnan hoca fettullah hoca gibi din tüccarlarından medet ummasın
Her gün bunların sapıklıklarıyla ilgili haber paylaşıyosunuz millet fantazi niyetine okusun diye mi, sonra ülkede sapıklık bitmiyor. ilk önce medyadan ve dizilerden başlamak lazım bu ne ya hergün hergün seks haberi
he ya
Ekranlar Adnan'na kilitlendi ne Adnanmış meğer.Millete adnan pompaliyorlar millet adnanla oyalansin diye.Oysa 12 aylık askerliğin bedeli 15 bin tlcik.Vay bu milletin aklına
vallaha sevgili mynet herkes aynı şeyi söyülüyor uygulamayı silecez artık telefondan bu nedir ya adnan oktar adnan oktar bizene detaylardan yok çarpık ilişki yok lezbiyen ilişki adelet verecek işte cezalarını bu ne ya magazin haberine açın bari bu konuları
Onca cemaat topluluk falan fistan dolu memleket biride çıkıp en azından bunları diyanete bağlayıp kontrol altına alalım dediği yok.Bugün Adnan bey olur yarın Ahmet mehmet.Bu ülke akillanmayacak vesselam pessssss
hocanın düştüğü duruma bak bu ne ilk ne son olacak kaldığı yerden devam edecek
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