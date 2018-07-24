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Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 09:33 | Son Güncelleme

‘Adnan Hocacılar’ soruşturmasının ‘suç örgütü kurmak’, ‘cinsel saldırı’, ‘hürriyeti tahdit’ gibi birçok suçtan tutuklanan bir numaralı zanlısı Adnan Oktar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yüzlerce metrekarelik lüks malikane ve villalarda faaliyet yürüten Adnan Oktar’ın cezaevinde kalacağı koğuş belirlendi. Oktar’ın cezaevindeki ilk isteğinin ne olduğu da ortaya çıktı.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Silivri’den Edirne F Tipi cezaevine nakledilen Adnan Oktar cezaevindeki yeni koğuşuna yerleştirildi. Oktar, iki gündür kameralı gözlem odasında kalıyordu. Dün buradan çıkarıldı ve 3 kişilik bir koğuşa konuldu. Oktar koğuşta tek başına kalıyor. Oktar’ın koğuşuna geçtiğinde ilk olarak okumak için gazeteleri talep ettiği öğrenildi. Cezaevinde yönetimin belirlediği günlük gazeteler ücreti karşılığında mahkum ve tutuklulara verilebiliyor.

25 METRELİK KOĞUŞTA

Edirne F tipi cezaevinin internet sitesindeki bilgilere göre cezaevinde 103 adet 3 kişilik, 61 adet tek kişilik odalar var. 3 kişilik odalar 25 m alt ve 25 m üst olmak üzere toplam 50 metrelik bir alandan oluşuyor. 3 kişilik odaların havalandırmaları da 50 metrekare... Oktar’ın herhangi bir fiziki saldırıya maruz kalmaması için de tedbirler artırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
adnan oktar cezaevi Adnan Hoca

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
başlığı okuyunca yanına iki kedicik istedi zannettim :)
Kedi isteyecek sandım.
kendi kurumları hedef olmayıncaya kafar susan bu devlet bu kadar masumum kanına girmiş bu adama şimdimi ceza verecek
adam cezavende bile rahat
begenmişmi yeni malikanesini
salıverin kedicikleri ...
kedi maketi alın verin oynasın
yazıklar olsun
hakettiğin yerdesin Adnan hoca.. yanında kediciklerin yok ama, gazetelerle idare et bakalım :)
işin bitti. şeyh bedretti'in torunu
Biraz da fareciklerle oynasın...
gaste istemiş boşuna okumayın
Aslan koyun içeri oda bir kedi parçalasın bunu kedi görsün gözü :D
içerde dışardan daha rahat eder...
yıllardır bu adam hiç gözaltına bile alınmadı şimdi ne oldu da tutuklandı aynı suçları 10 yıl öncede yapmış , 3 yıl öncede yapmış , 5 yıl öncede yapmış benim aklım almadı rüzgar neden terse döndü
aklıma gelen mi yoksa dedim :)))
gazete istemiş bende kadiciklerini istedi sandım
adam kimlere güvenıyorsa ne kadar içerde artık ne kadar rahat edecekse hiç sıkıntı yok adamda
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