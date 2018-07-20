Adnan Oktar'ın dijital arşivi ele geçirildi! Şantaj amaçlı ses ve görüntüler var

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar grubunun şantaj amaçlı çektiği öne sürülen görüntü ve dijital kayıtların bulunduğu depoyu tespit etti. Beykoz'da bulunan depoda yapılan aramada 1 kamyon dolusu bilgisayar, hard disk, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.

DEŞİFRE İÇİN ÖZEL EKİP



Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, içerisinde şantaj amaçlı ses ve görüntü kayıtlarının bulunduğu 2 bin 500 adet dijital materyalin incelenmesi için İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu. Her türlü ses ve video kayıtları dijital bir ortama aktarılarak tek tek incelenecek.

ADNAN OKTAR'A 353 SORU



Öte yandan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adnan Oktar'a 164 sayfalık 353 soru sorduğu öğrenildi. Oktar'ın soruların büyük bir bölümüne "külliyen yalan" dediği ya da kaçamak yanıtlar verdiği belirtildi.

O YATA EL KONULDU



Adnan Oktar'ın kaçmak için kullanmayı planladığı bir yatın da Kandilli'de aylarca bekletildiği tespit edildi. Oktar grubundan birinin üzerine kayıtlı olan yata da mali polis el koydu.