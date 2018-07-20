Adnan Oktar'ın dijital arşivi ele geçirildi! Şantaj amaçlı ses ve görüntüler var

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar grubunun şantaj amaçlı çektiği öne sürülen görüntü ve dijital kayıtların bulunduğu depoyu tespit etti. Beykoz'da bulunan depoda yapılan aramada 1 kamyon dolusu bilgisayar, hard disk, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.
DEŞİFRE İÇİN ÖZEL EKİP
Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, içerisinde şantaj amaçlı ses ve görüntü kayıtlarının bulunduğu 2 bin 500 adet dijital materyalin incelenmesi için İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu. Her türlü ses ve video kayıtları dijital bir ortama aktarılarak tek tek incelenecek.
ADNAN OKTAR'A 353 SORU
Öte yandan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adnan Oktar'a 164 sayfalık 353 soru sorduğu öğrenildi. Oktar'ın soruların büyük bir bölümüne "külliyen yalan" dediği ya da kaçamak yanıtlar verdiği belirtildi.
O YATA EL KONULDU
Adnan Oktar'ın kaçmak için kullanmayı planladığı bir yatın da Kandilli'de aylarca bekletildiği tespit edildi. Oktar grubundan birinin üzerine kayıtlı olan yata da mali polis el koydu.
KEDİCİKLERİ ESKİ BİR AŞKINA BENZETMİŞ
Adnan Oktar'ın sistemine kazandırdığı tüm kediciklerini geçmiş yıllarda aşık olduğu bir kadın tipine benzetmeye çalıştığı öne sürüldü.
POLİSE NASIL İFADE VERECEKLERİNİ 3 AY ÖNCE ÇALIŞMIŞLAR
Diyanet İşleri Başkanlığı ile polemiğe giren Adnan Oktar'ın, 2018 Mart ayı itibariyle tüm üyelerine, polis operasyonu sırasında nasıl davranacakları ve ne şekilde ifade verecekleri yönünde özel eğitim verdiği iddia edildi.
200 MİLYON SERVETİ VAR
Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan MASAK raporu incelemesinde grubun en az 200 milyon dolarlık bir serveti yönettiği belirtildi.
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