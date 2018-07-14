Adnan Oktar'ın Emniyet'te köstebekliğini yapan 2 polis gözaltına alındı

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 185'e çıktı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Adnan Oktar, Oktar Babuna ile Didem Ürer'in de bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 106'sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 105'i kadın 185'i gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına henüz başlanmadığı, aralarında Aylin Atmaca ve Tarkan Yavaş'ın da bulunduğu diğer 50 kişinin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

OKTAR'IN İSTEDİĞİ ARAŞTIRMALARI YAPAN 2 POLİS GÖZALTINDA

Oktar'a operasyon kapsamında Üsküdar'da görevli 2 polis memuru da gözaltına alındı. İddiaya göre, gözaltına alınan polis memurlarının O.Ö. ve O.U.'nin Adnan Oktar'ın istekleri doğrultusunda emniyet sisteminden bazı kişiler hakkında araştırma yaptıkları ileri sürüldü.2 polis memuru da Oktar grubuyla irtibatlı oldukları ve grup üyelerine zaman zaman bilgi verdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.