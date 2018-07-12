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Adnan Oktar'ın en yakınındaki isimden Erdoğan'a çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 09:23 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ve ekibine yapılan operasyon gündemi sallamaya devam ediyor. Oktar'ın savunucuları da suçlamalar karşısında harekete geçti. Operasyondan kaçan, Oktar'ın 2 numaralı adamı Tarkan Yavaş sosyal medya hesabından Erdoğan ile Bahçeli'ye çağrı yaptı

Adnan Oktar suç örgütünün 2 numaralı ismi ve Adan Oktar'ın yanından ayrılmayan Tarkan Yavaş, sabah düzenlenen operasyonda polise yakalanmadan ortalıktan kayboldu. Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden Kuran'dan ayetler paylaşaran Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yardım çağrısında bulundu.

TWITTER'DAN SESLENDİ

28 Haziran'da İngiliz derin devletinin kendilerine operasyon yapacağını söyleyen firari Yavaş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güvendiklerini söyledi.

İşte firari Tarkan Yavaş'ın sosyal medya paylaşımları:

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TARKAN YAVAŞ KİMDİR?

30 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer alan Tarkan Yavaş Galatasaray Lisesi mezunu. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitiren Tarkan Yavaş, siyasi tarih üzerine de yüksek lisans yapmış.

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Adnan Oktar’ın sağ kolu olarak gösterilen Tarkan Yavaş, onun yerine bir çok konferansta yer aldı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında aktif olan Tarkan Yavaş'ın Adnan Oktar'ın tüm sırlarına vakıf olduğu söyleniyor.

Tarkan Yavaş, Adnan Oktar'ın kedicikleri ile program yaptığı A9 kanalında da aktif bir isim. Haftalık olarak “Gündem Analiz” isimli programı yapan Tarkan Yavaş, örgütünün en önemli isimlerinden.

KÜÇÜK YAŞTA KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN ARANIYORDU

Bilim Araştırma Vakfı'nın eski Başkanı olan Tarkan Yavaş, küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan aranıyor.

Operasyon sırasında kaçan Tarkan Yavaş'ın Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre; Tarkan Yavaş'ın silahlı olduğu öğrenildi.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bu saatten Sonra Senide Gözaltına Almayan Adam Değildir. Bir de Utanmadan Ayeti Kerimelerle Çanak Tutları Pis işlere Destek İstiyor.
bu ülkede ahlaksızlık yolsuzluk hertürlü rezilliği yapanların ortak noktası Allaha ve ayetlere sığınarak oradan kendilerine yaslanacak bir yer bulmaları. ama bunu herkes yapıyor.
Madem sucun yok neden kaçıyorsun ? çık polise teslim ol..ve ağzına ayeti kerimeyi alıpta ört bas etme rezilliklerinizi...
SADECE BUNLAR DEĞİL,HER KİM OLURSA OLSUN HERKES, EĞER SUÇU VARSA,CEZASINI ÇEKSİN! SAHİ ŞU SİZİN "ENSAR" VAKFI NE OLDU ACABA? BİR BİLEN VAR MI? ORADA DA KÜÇÜK YAŞTAKİ ÇOCUKLARA İSTİSMAR YOK MUYDU?YOKSA HER ŞEYİ KAPATTINIZ DA,HABERİMİZ Mİ OLMADI?KULU KANDIRABİLİRSİNİZ,AMA RABBİMİZİ ASLA! İLAHİ ADALETTEN KURTULUŞ ŞANSI % 0....
NİYE KAÇTIN OZAMAN,niye yakalanmaktan korkuyorsun,BİRDE UTANMADAN ALLAHIN AYATLERİNİ ORTAK KOŞUP YAZIYORSUN,SİZ DEİLMİSİNİZ İNSANLARIN DİNİN SÖMÜREN BİRDE KAÇIYON,ŞUÇSUZSAN ÇIK ANLAT OZAMAN DEMEKKİ ŞUÇLUSUNKİ KAÇIYON,AJANSINIZ BELLİKİ
suçu olmayan bir kimse güvenlik güçlerine teslim olur. niye kaçıyorsun o zaman.
yüzsüz herif hem kaçıyor hem masumuz ayaklarına yatıyor şimdi sen erkekmisin çık adam gibi teslim ol .bende ne saçmalıyorum adam teslim olacak olsa kaçamı
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