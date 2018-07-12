Adnan Oktar'ın en yakınındaki isimden Erdoğan'a çağrı

Adnan Oktar suç örgütünün 2 numaralı ismi ve Adan Oktar'ın yanından ayrılmayan Tarkan Yavaş, sabah düzenlenen operasyonda polise yakalanmadan ortalıktan kayboldu. Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden Kuran'dan ayetler paylaşaran Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yardım çağrısında bulundu.
TWITTER'DAN SESLENDİ
28 Haziran'da İngiliz derin devletinin kendilerine operasyon yapacağını söyleyen firari Yavaş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güvendiklerini söyledi.
İşte firari Tarkan Yavaş'ın sosyal medya paylaşımları:
TARKAN YAVAŞ KİMDİR?
30 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer alan Tarkan Yavaş Galatasaray Lisesi mezunu. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitiren Tarkan Yavaş, siyasi tarih üzerine de yüksek lisans yapmış.
Adnan Oktar’ın sağ kolu olarak gösterilen Tarkan Yavaş, onun yerine bir çok konferansta yer aldı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında aktif olan Tarkan Yavaş'ın Adnan Oktar'ın tüm sırlarına vakıf olduğu söyleniyor.
Tarkan Yavaş, Adnan Oktar'ın kedicikleri ile program yaptığı A9 kanalında da aktif bir isim. Haftalık olarak “Gündem Analiz” isimli programı yapan Tarkan Yavaş, örgütünün en önemli isimlerinden.
KÜÇÜK YAŞTA KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN ARANIYORDU
Bilim Araştırma Vakfı'nın eski Başkanı olan Tarkan Yavaş, küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan aranıyor.
Operasyon sırasında kaçan Tarkan Yavaş'ın Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre; Tarkan Yavaş'ın silahlı olduğu öğrenildi.
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