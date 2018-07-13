Adnan Oktar'ın finansal harcamaları ortaya çıktı! En çok parayı lüks giyim ve makyaj malzemesine harcamış!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin önceki gün 4 ilde Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan kişi sayısı 182'ye yükseldi. Polis ekiplerinin 53 kişiyi yakalamak için çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Operasyon kapsamında ele geçirilen ve el konulan şirketler, değerli malzeme, paralar, antika eşyalar, silahlarla ilgili sayım ve kontroller ise devam ediyor.

KAYYUM ATANAN 2 VAKIF VE DERNEK BELLİ OLDU

Mali polis Oktar ve grubuna yönelik yaptığı çalışmalarda grubun finans kaynaklarını da incelemeye aldı. Operasyon kapsamında polis ekipleri şüphelilerin 86 şirketi, Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı, Milli Değerleri Koruma Vakfı ve İstanbul Genç Girişimciler Derneği'ne el koydu. Söz konusu kurum ve kuruluşlara kayyum atandı.

AYDA 10 MİLYON DOLARA VARAN PARA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı 2 yıllık çalışma süresinde Adnan Oktar ve grubunun, aylık kazancının 10 milyon dolara kadar vardığını tespit etti.

OKTAR'IN İZNİ İLE DOKTORA GİDEBİLİYORLAR

Polis ekiplerinin tespitlerinde Adnan Oktar ve grubunun elde ettikleri paranın bir miktarını şüpheli erkeklerin lüks araçlar kullanarak, lüks giyim ve yaşam sürerek yeni kadınlar kandırılmasında kullanılıyor. Emniyet kaynaklarının iddiasına göre, Adnan Oktar'la aynı villada yaşayan 'Kedicik' olarak adlandırılan ve birlikte televizyon programı yaptığı kadınlar sürekli olarak ev hapsinde tutulduğu, Oktar'ın izni ve yanlarında korumalar olmadan doktora bile gidemiyorlar.