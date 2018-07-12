Adnan Oktar'ın fuhuş turnikesi skandalı!

Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan 100 odalı villasına akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, çevik kuvvet otobüslerine bindirilerek Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne doğru yola çıkarıldı.

Öte yandan, Kandilli'deki villada yapılan operasyon sırasında iki kişinin polise doğru silahla ateş ettikleri öğrenildi. İki kişinin tabancalarındaki şarjörleri boşattıktan sonra gözaltına alındıkları belirtildi.

FUHUŞ TURNİKESİ



11-17 yaş arası kızlar tacize uğradıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu. 'Turnike sistemi' ile tuzağa düşürülen kızların davet ve organizasyonlara gönderilerek fuhuş yaptırıldığı tespit edildi.

TURNİKE SİSTEMİ NEDİR?



Turnike denilen sistemde, genç erkekler ise cemaat tarafından marka kıyafetlerle giydirilip lüks ev ve arabalarla organizasyonlara gönderiliyor, genç kızlar evlilik vaadiyle kandırılıyor. Cemaatin kandırdığı ve şantaj yaptığı kızlar ise, iş adamları ve zenginlerin düzenlediği partilere fuhuş için gönderiliyor.

DHA

