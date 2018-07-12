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Adnan Oktar'ın fuhuş turnikesi skandalı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 07:58 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ve müritlerine yönelik 4 ilde 120 adreste yapılan operasyonlarda skandal bir detay daha ortaya çıktı. 18 yaşından küçük kızların 'Turnike sistemi' ile tuzağa düşürüldüğü ve zorla fuhuş yaptırıldığı öğrenildi.

Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan 100 odalı villasına akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, çevik kuvvet otobüslerine bindirilerek Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne doğru yola çıkarıldı.

Öte yandan, Kandilli'deki villada yapılan operasyon sırasında iki kişinin polise doğru silahla ateş ettikleri öğrenildi. İki kişinin tabancalarındaki şarjörleri boşattıktan sonra gözaltına alındıkları belirtildi.

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FUHUŞ TURNİKESİ

11-17 yaş arası kızlar tacize uğradıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu. 'Turnike sistemi' ile tuzağa düşürülen kızların davet ve organizasyonlara gönderilerek fuhuş yaptırıldığı tespit edildi.

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TURNİKE SİSTEMİ NEDİR?

Turnike denilen sistemde, genç erkekler ise cemaat tarafından marka kıyafetlerle giydirilip lüks ev ve arabalarla organizasyonlara gönderiliyor, genç kızlar evlilik vaadiyle kandırılıyor. Cemaatin kandırdığı ve şantaj yaptığı kızlar ise, iş adamları ve zenginlerin düzenlediği partilere fuhuş için gönderiliyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
adnan oktar fuhuş kedicik turnike sistemi

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Yalan haber yapmayın. Gruptan ayrılmış, 3-5 kuruşa vatanını milletini satan münafıkların iddialarına göre haber yapıyorsunuz. Turnike sistemi yapıldığı tespit edilmiş! Kaynak nedir? Nasıl tespit etmişler? Örgütten ayrılıp aleyhinde medyayı bilgilendiren şahıslardan birisi İngiliz Ajanı. Diğerleri eşcinseller. Araba çaldılar, hırsızlar. Sayın Adnan Oktar'ın 300'ün üzerinde kitabı vardır. Hangi suç örgütü, bütün İslam karşıtı felsefelere cevap veren ilmi çalışmalar yapar?
Bir sizofren 300 e yakın kitap nasıl yazar. salak mis8nsen..kitabın üstüne adını yazdılar bu kadar basit.. ee peki baldırı memesi görünen kediciklerle şarap kaldırarak dansetmesi de islam mı ?Feto gibi fini kullanan bir ajan. bu kadar net..aptal olmayın
iyide bu örgütün ve kızların bu yöntemle kullanıldıgını ben sade bir vatandaş olarak önceden anladımda koskoca devlet şimdimi anlamış :)salaklar acaba kimi tehtit ettilerde kendilerinin ipini çekdiler acaba ama iyi oldu bir vatandaş olarak böyle soytarıların ve pisliklerin yakalanması millet adına güzel bir şey saygılarımla
Guzel kafa.. Gule Gule kullan
Biz yıllardır biliyorduk. Siz daha yeni mi öğrendiniz. föteye de hpca efendi derdiniz gerçi normal
Tek birşey soracağım:bunca yıl aklınız neredeydi?neyin karşıığında dokunamadınız bunca yıl ve niye şimdi??
cemaat değil. örgüt denilir bunlara. yazan kişi kasıtlı yazıyor ve böyle yazılması isteniyor sanırım. Doğru herzaman galiptir editör efendi.
allah boşunamı günde 5 vakit bu müslümanları domalttı
Memleket te kurlar fırlamış ekonomi çöktü çökecek ! gündemi bu değerdiz adamın haberleri ile ört bas ediyolar
30 yıldır bu adamın sistemi böyle.tv lerde rezillik diz boyu din islam resmen ayaklar altında.daha devlet yeni anladı.ah ah ne bağlantılarınıza dokunduda aldınız adamı
evet tren kazasını ört pas etmek içinde yapılmış olabilir baskından sonra hiç tren kazası haberini görmedim..
Her bir olay gündemi bastırmak için konu değişimine uğruyor. Dolar aldı başını gitti Çiftlikbank patladı, dolar döviz altın coştu detay maxinet patladı, yine dolar coştu zam gelmedi ama gramajlar düştü zammın değişik hali yaşandı. Bu patladı. Yaşanan kötü olaylara karşı bu tip olaylarımı bekletiyorsunuz anlamıyorum ki
Dolar her hükümette artıyordu yeni bir şey değil ki bu bildim bileli artıyor mesela sen şuan ortalığı karıştırmak istiyorsun belli yine artsın diye uğraşıyorsun hainlik denilmiyor mu buna vatan hainliği adamlar zaten bütün dış güçlerle uğraşıyor birde senin gibiler çıkıyor .. sadece konuşuyor sen ülken için ne yapabildin onu söyle 1 tane yüksek teknoloji ürünün var mı ihracat yaptığın
yıllardır nerdeydi iç işleri bakanı bu rezaletler dönerken nerdeydi başbakan nerdeydi MİT nerdeydi emniyet müdürleri
detay verin kardeşim detay su şuraya şu tarıhte şöyle oldu gibi. Odasayısının çoklugu karıların dekolteli olması fuhuş yaptırıldıgının ispatı degildir. Akıl hastası biride olsa ispat olmadan suç isnat edilmez.
Ne turnikesi, gitti kediciklerrrr.
Şu kavga gürültü bitsin en kısa zamanda çıkacaktır. Adnan hoca İki binli yıllarda da motor! İşine girmişti. Sağ salim çıktı. Yine aynısı olur. O zaman da motorlar vardı, şimdi de kedicikler var. Yalnız Kediciklerden yana bi şikayetimiz yoktu! Onlara üzüldüm bak!! ????????????
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