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Adnan Oktar'ın gözaltına alınan kedicikleri hastane girişinde elleri kelepçeli şov yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 19:58 | Son Güncelleme

Adnan Oktar grubu operasyonunda gözaltına alınan ve ‘kedicik’ olarak adlandırılan 44 kadın şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Kadınlardan bazıları, elleri kelepçeli olduğu halde kameralara şov yaparak "çok iyiyiz" diye bağırdılar.

Adnan Oktar'ın gözaltına alınan kedicikleri hastane girişinde elleri kelepçeli şov yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince dün gözaltına alınan Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesine devam ediliyor.

KELEPÇELERLE ŞOV YAPTILAR

Operasyonda gözaltına alınan ve ‘kedicik’ olarak adlandırılan 44 kadın şüpheli, akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Hastane girişinde basın mensuplarının soruları üzerine suçlamaları reddeden kadın şüpheliler “Hepsi yalan. Çok iyiyiz. İngiliz Derin Devleti’nin komplosudur” dedi.

SORGULARI DEVAM EDECEK

Kadın şüpheliler sağlık kontrolü işleminin ardından sorgulanmak üzere yeniden İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülecek

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