Adnan Oktar kaçarken yanındaydı! Kim olduğu ortaya çıktı

Kedicikleriyle yaptığı televizyon programlarıyla tanınan Adnan Hoca lakaplı Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Adnan Oktar, Oktar Babuna ve “Başkedicik” Didem Ürer’in de arasında bulunduğu 172 kişi gözaltına alındı. Operasyonu son anda öğrenen Adnan Oktar kaçmaya çalıştı, ancak bir süre sonra polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.
Adnan Oktar'a yol ortasında yapılan operasyon kameraya yansıdı. Oktar, Kandilli'deki evine geldiğinde kapıdaki polisleri gördü. Adnan Oktar, kaçarak Sarıyer'e doğru ilerledi. Oktar'ın peşine takılan polis ekipleri, Maslak'ta operasyon yaptı. Adnan Oktar'ın aracının önü polisler tarafından kesildi. Araçtan indirilen Oktar ve yanındaki kadın gözaltına alındı. Kelepçelenen Adnan Oktar ve yanındaki kadın polis aracına bindirildi.
Operasyon anında Adnan Oktar'ın yanında bulunan kişinin başkedicik Didem Ürer olduğu belirlendi. Ürer'in elinde bulunan mavi çantanın içinde yüklü miktarda para bulunduğu öğrenildi.
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