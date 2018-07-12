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Adnan Oktar kaçarken yanındaydı! Kim olduğu ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 16:24 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'a yol ortasında yapılan operasyon kameraya yansıdı. Adnan Oktar ve grubuna yönelik dün sabah operasyon yapıldı. Adnan Oktar'ın gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracı yol ortasında durduran polis, Adnan Oktar ve yanındaki tadını gözaltı aldı. Gözaltına alınan kadının baş kedicik Didem Ürer olduğu belirlendi. Ürer'in elindeki mavi çantanın para dolu olduğu tespit edildi.

Kedicikleriyle yaptığı televizyon programlarıyla tanınan Adnan Hoca lakaplı Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Adnan Oktar, Oktar Babuna ve “Başkedicik” Didem Ürer’in de arasında bulunduğu 172 kişi gözaltına alındı. Operasyonu son anda öğrenen Adnan Oktar kaçmaya çalıştı, ancak bir süre sonra polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

adnan oktar

Adnan Oktar'a yol ortasında yapılan operasyon kameraya yansıdı. Oktar, Kandilli'deki evine geldiğinde kapıdaki polisleri gördü. Adnan Oktar, kaçarak Sarıyer'e doğru ilerledi. Oktar'ın peşine takılan polis ekipleri, Maslak'ta operasyon yaptı. Adnan Oktar'ın aracının önü polisler tarafından kesildi. Araçtan indirilen Oktar ve yanındaki kadın gözaltına alındı. Kelepçelenen Adnan Oktar ve yanındaki kadın polis aracına bindirildi.

okrar yakalanma

KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI! MAVİ ÇANTADA PARA VARMIŞ

Operasyon anında Adnan Oktar'ın yanında bulunan kişinin başkedicik Didem Ürer olduğu belirlendi. Ürer'in elinde bulunan mavi çantanın içinde yüklü miktarda para bulunduğu öğrenildi.


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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Türkiye Cumhuriyetinin Gücünü Göreceksiniz ARTIK
@yawuzcv merak etme sen Turkiye Cumhuriyeti'nin gercek gucunu Mustafa Kemal Ataturk tum dunyaya zaten zamaninda gostermisti,senin bahsettigin guc anca kedicikli bi sarlatana yetiyor simdi,hadi fetoyu al !!hadi benzini dolari euroyu dusur kendi para biriminin seviyelerine cek ,hadi uret bi tane birak tanki ucagi arabayi bir paket kurdan bile ihrac edemiyorsun dunyaya gucten bahsediyorsun cahil aklinla ,cikar at gozluklerinide internette bi bak bakalim medeni toplumlar nelerle ugrasiyor. aklini kullan yada senin belki anliyacagin dilde yazayim ilk ayette de yaziyor OKU !!
yesinler operasyonu nuzu. adam sanki kaçak !!! aleni geziyor
bi zamanlarda müslüm gündüz mevzusu vardı velhasıl din istismarı iyi prim yapıyor
ohhhh iyi olmuş
dolar haberi yapmak lazım
Bu memlekette aklını kiraya veren ahmaklar olduğu müddetçe böyle cemaatler bitmez.
o değilde mynet işinize gelen habere yorum ama millet meclisi başkanını seçiyo haber yapıyon yorum yapma özelliğin yok yandaş medyamısın onu söylesinze habercilik özgürlüktür içerde yatanlar sizden değil bunu bilin özgürce haber bile yapıyon yazıllar olsun size
cok komiksiniz sanki adam kacakti kendi kanalinda karilari oynatiyordu ayan beyan ortadaydi birde operasyon .. kanaldan yada evdende alina bilirdi .. ha emir o dakka geldi o dakka alindi be operasyon ne operasyon . duyda inanma .
sira suleymancilar cemaatinde....goruyorsunuz hangi semaate el atsalar biseler cikiyor...siranizi bekleyin
daha dune kadar bu kedi bakicisina dokunmuyordunuz. iki gun sonra kandirildik demeyin de.
bugüne neden beklendi suç bügünmü tespit edildi bi sorgulasın herkes
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