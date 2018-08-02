Adnan Oktar'ın ifadesi ortaya çıktı: Annemden harçlık alırım

İstanbul Mali Suçlar ile Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 169 kişi tutuklanmıştı. Oktar’a 353 soruldu, inkar ettiği sorulara “külliyen yalan külliyen iftira” dediği sorgusu 164 sayfa sürdü.

Akşam gazetesinden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre; ara ara 1 buçuk günde tamamlanan sorgunun detayları:

"SUÇ ÖRGÜTÜ DEĞİLİZ"

Oktar’a ilk sorulan sorular arasında pasaportunun olup olmadığı oldu. Oktar, “Hiçbir zaman yurt dışına çıkmadım. İstanbul Felsefe Anabilim dalını 3 yıl okudum. Burada komünistlerin baskısı yüzünden okuyamadım” dedi. Oktar, operasyon sırasında da ele geçirilen nakit paraları da, ücretli bir yerde çalışmamasına rağmen açıklayamadı.

Adnan Oktar’ın polise verdiği cevaplar şu şekilde:

Herhangi şirketim yoktur. Sadece yazarlık yapıyorum. Aylık olarak 3 bin ila 3 bin 500 lira para kazanıyorum. Bir muhasebecim yok. Muhafaza ettiğim bir kasa veya finansal kurum yoktur. Kazandığım tüm parayı cebime koyuyorum. Hiçbir bankada hesabım yoktur. Annem hayatta bazen annemden harçlık alırım. Suç örgütü değiliz, iyi niyetli arkadaş grubuyla yaşıyoruz ve mehdi değilim.