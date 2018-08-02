HABER

Adnan Oktar'ın ifadesi ortaya çıktı: Annemden harçlık alırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 06:35 | Son Güncelleme

İstanbul Mali Suçlar ile Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Adnan Oktar'ın ifadesi ortaya çıktı. Oktar, "Kazandığım tüm parayı cebime koyuyorum. Hiçbir bankada hesabım yoktur. Annem hayatta bazen annemden harçlık alırım. Suç örgütü değiliz, iyi niyetli arkadaş grubuyla yaşıyoruz ve mehdi değilim" dedi.

Adnan Oktar'ın ifadesi ortaya çıktı: Annemden harçlık alırım

İstanbul Mali Suçlar ile Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 169 kişi tutuklanmıştı. Oktar’a 353 soruldu, inkar ettiği sorulara “külliyen yalan külliyen iftira” dediği sorgusu 164 sayfa sürdü.

Akşam gazetesinden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre; ara ara 1 buçuk günde tamamlanan sorgunun detayları:

"SUÇ ÖRGÜTÜ DEĞİLİZ"

Oktar’a ilk sorulan sorular arasında pasaportunun olup olmadığı oldu. Oktar, “Hiçbir zaman yurt dışına çıkmadım. İstanbul Felsefe Anabilim dalını 3 yıl okudum. Burada komünistlerin baskısı yüzünden okuyamadım” dedi. Oktar, operasyon sırasında da ele geçirilen nakit paraları da, ücretli bir yerde çalışmamasına rağmen açıklayamadı.

Adnan Oktar’ın polise verdiği cevaplar şu şekilde:

Herhangi şirketim yoktur. Sadece yazarlık yapıyorum. Aylık olarak 3 bin ila 3 bin 500 lira para kazanıyorum. Bir muhasebecim yok. Muhafaza ettiğim bir kasa veya finansal kurum yoktur. Kazandığım tüm parayı cebime koyuyorum. Hiçbir bankada hesabım yoktur. Annem hayatta bazen annemden harçlık alırım. Suç örgütü değiliz, iyi niyetli arkadaş grubuyla yaşıyoruz ve mehdi değilim.

YURT DIŞI İÇİN 'HAYIR İŞİ' DEDİ

Yemine gerek yok zaten Müslüman demek birbirini koruyan, kollayan birbirine veli olan demektir. Bu zaten Allah’a karşı verilmiş bir yemindir. Başka da bir yemin yoktur. Örgütte kıyılan imam nikahını da kabul etmiyorum. Benimle tanışıp ayrılan 8 binin üzerinde insan vardır. İslam da baskı yoktur isteyen gelir isteyen gelmez. Yurt dışında faaliyet olarak yazmış olduğum kitapların dağıtılması vardır. Benim bir talimatım yok. Sevenlerimin gönüllü faaliyetleridir. Bu işlere kitap çalışmalarımdan dolayı vaktim yok. Vaktim olsa da benim ilgileneceğim bir husus değil. Bunlar müstakil hayır faaliyetleridir.

NURAY TINAY'IN ABİSİ DE TUTUKLU

Öte yandan 250 müştekinin verdiği ifade doğrultusunda sır olarak adlandırılan üç intihar olayı incelemeye alınmıştı. Büyükçekmece’de 2000'de intihar eden Nuray Tınar’la ilgili önemli bir detay dikkat çekiyor. Tınar’ın ağabeyi Salih Tınar, Oktar’ın önemli adamlarından biri olduğu öğrenildi. Salih Tınar 11 Temmuz günü Oktar grubuna yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıktı. Tutuklanan Tınar, aynı zamanda Global yayıncılık firmasından sorumlu olduğu belirtiliyor.


PARTNERO ilginç ayrıntı gözden kaçmadıO ilginç ayrıntı gözden kaçmadı
AYM’den Enis Berberoğlu’nun başvurusuna retAYM’den Enis Berberoğlu’nun başvurusuna ret
Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandıCumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adnan oktar adnan oktarın ifadesi ifade

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

İlginizi Çekebilir

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şans Topu sonuçları belli oldu! 1 Ağustos Şans Topu çekilişinde iki talihli 345 bin 248 lira kazandı!

Şans Topu sonuçları belli oldu! 1 Ağustos Şans Topu çekilişinde iki talihli 345 bin 248 lira kazandı!

Sabah 06.00'da gelen dehşet!

Sabah 06.00'da gelen dehşet!

Günlük burç yorumları: 2 Ağustos Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 2 Ağustos Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

AYM’den Enis Berberoğlu’nun başvurusuna ret

AYM’den Enis Berberoğlu’nun başvurusuna ret

Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika! ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

Son dakika! ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.