Adnan Oktar'ın ifadesi ortaya çıktı: Annemden harçlık alırım

İstanbul Mali Suçlar ile Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 169 kişi tutuklanmıştı. Oktar’a 353 soruldu, inkar ettiği sorulara “külliyen yalan külliyen iftira” dediği sorgusu 164 sayfa sürdü.
Akşam gazetesinden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre; ara ara 1 buçuk günde tamamlanan sorgunun detayları:
Oktar’a ilk sorulan sorular arasında pasaportunun olup olmadığı oldu. Oktar, “Hiçbir zaman yurt dışına çıkmadım. İstanbul Felsefe Anabilim dalını 3 yıl okudum. Burada komünistlerin baskısı yüzünden okuyamadım” dedi. Oktar, operasyon sırasında da ele geçirilen nakit paraları da, ücretli bir yerde çalışmamasına rağmen açıklayamadı.
Adnan Oktar’ın polise verdiği cevaplar şu şekilde:
Herhangi şirketim yoktur. Sadece yazarlık yapıyorum. Aylık olarak 3 bin ila 3 bin 500 lira para kazanıyorum. Bir muhasebecim yok. Muhafaza ettiğim bir kasa veya finansal kurum yoktur. Kazandığım tüm parayı cebime koyuyorum. Hiçbir bankada hesabım yoktur. Annem hayatta bazen annemden harçlık alırım. Suç örgütü değiliz, iyi niyetli arkadaş grubuyla yaşıyoruz ve mehdi değilim.
Yemine gerek yok zaten Müslüman demek birbirini koruyan, kollayan birbirine veli olan demektir. Bu zaten Allah’a karşı verilmiş bir yemindir. Başka da bir yemin yoktur. Örgütte kıyılan imam nikahını da kabul etmiyorum. Benimle tanışıp ayrılan 8 binin üzerinde insan vardır. İslam da baskı yoktur isteyen gelir isteyen gelmez. Yurt dışında faaliyet olarak yazmış olduğum kitapların dağıtılması vardır. Benim bir talimatım yok. Sevenlerimin gönüllü faaliyetleridir. Bu işlere kitap çalışmalarımdan dolayı vaktim yok. Vaktim olsa da benim ilgileneceğim bir husus değil. Bunlar müstakil hayır faaliyetleridir.
Öte yandan 250 müştekinin verdiği ifade doğrultusunda sır olarak adlandırılan üç intihar olayı incelemeye alınmıştı. Büyükçekmece’de 2000'de intihar eden Nuray Tınar’la ilgili önemli bir detay dikkat çekiyor. Tınar’ın ağabeyi Salih Tınar, Oktar’ın önemli adamlarından biri olduğu öğrenildi. Salih Tınar 11 Temmuz günü Oktar grubuna yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıktı. Tutuklanan Tınar, aynı zamanda Global yayıncılık firmasından sorumlu olduğu belirtiliyor.
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