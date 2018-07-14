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Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 08:01 | Son Güncelleme

Gözaltındaki Adnan Oktar’ın Çengelköy’deki villasında dün kepçe ile kazı yapıldı. Polis, şantaj ve tehditle ayda 10 milyon dolara yakın para toplayan örgütün kayıp 200 milyon TL’sini arıyor. Soruşturma kapsamında Oktar'ın ilk ifadesi de ortaya çıktı.

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

İstanbul Emniyeti'nce çökertilen Adnan Oktar Suç Örgütü'nün lideri Adnan Oktar'ın (62) Çengelköy'deki villası dün dedektörlerle tarandı, kepçelerle de kazı yapıldı. Polis kaynakları tehdit, şantaj ve karapara aklayarak aylık 10 milyon dolara yakın gelir elde eden örgütün kayıp 200 milyon TL'sinin akıbetini araştırıyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, soruşturmada örgütün finans yapılanması da deşifre edildi. Örgüt üyeleri adına 86 paravan şirket kuran Oktar, Avrupa'daki bazı önemli firmalarının adı ile ikiz firma açtı. Azerbaycan, Çin, Dubai ve Katar üzerinden paravan şirketler aracılığıyla ticaret yapıldı. Örgüt aylık 10 milyon dolara yakın para topluyordu. Örgüt kullandığı villalara aylık 200 bin dolar kira ödüyordu. Polis villada kayıp olduğu öne sürülen 200 milyon TL ve suç unsuru oluşturabilecek delilleri arıyor.

ADNAN OKTAR'IN İLK İFADESİ

Soruşturma kapsamında Oktar'ın ilk ifadesi de ortaya çıktı. Oktar'ın "Deli değilim. 60'a yakın 'Akıl sağlığı yerindedir' raporum var" dediği öğrenildi. Örgütte dün 235 şüpheliden 192'si yakalandı. 43 şüpheli aranıyor. Soruşturmada mağdur sayısı 82'ye ulaştı.

'KEDİCİKLER' İTİRAFÇI OLDU

'Kedicikler' olarak adlandırılan 106 kadın şüpheliden yakalanan sayısı ise 105'e ulaştı. "Kedicik" olarak soruşturma dosyasında isimleri geçen başta C.O. ve A.T. olmak üzere çok sayıda kadın şüpheli ilk sözlü mülakatlarda itirafçı oldu.

İtiraflara göre; "Temiz, ahlaklı, ikna kabiliyeti ve eğitimi yüksek, zengin" erkek örgüt üyeleri, kadınları lüks mekânlarda "yüklü para kazancı, televizyona çıkma ve şöhret" gibi vaatlerle kandırdı. Örgüte kazandırdıkları para ve kadın çete üyesi sayılarına göre terfi aldı.

İtirafçı kadınlar, örgütte "İmam Bacılar Grubu" olarak adlandırılıyordu ve Oktar'a doğrudan bağlıydı. Sınırsız itaate zorlandılar. İddiaya göre; Erkek örgüt üyeleriyle zorla ilişkiye sokuldular. Gizli fotoğrafları ve videoları çekildi. Şantaja maruz kaldılar. Karşı koyanların saçı kesildi, darp edildiler. İşkence gördüler. Cariye gözüyle bakıldı.

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
bu işin böyle olduğu yıllardır gün yüzü gibi ortadaydı neden bu zamana kadar bu rezilliğe dur denmedi?
elinde birşey varsa ihbar etseydin! kuru lafla peynir gemisi yürümüyor...
Devlette para bitti kasa dolmalı. ismailağa cemaatine ne zaman sıra gelecek acep?
arkadaşlar dağılın SABAH gaztesi yapmış heberi kesin yalandir.
kokusu yakında çıkar. birileri rüşvet ve kadın istemiş hoca kadın tamam ama paraya hayır deyince olan olmuş
Bırakın gazel okumayı,nasılda gündemi değiştiriyorsunuz ulan.. Yıllardır nerdeydi polis ,mit. Bilmiyorlarmıydı bunların ne halt yediklerini....
bu kadar çakallığı yahudiler düşünür, he işleri dalavera.
Hayret ediyorum birşeyler oluyor ama At alan üsküdarı geçince oluyor.Eski türkiye yeni türkiye yok böyle birşey...Eski türkiye çok eski Türkiye olduk..
fazladan 3-5 tane daha olsa bu adamdan bütçe açığı diye birşey kalmayacak
Bırakın boyle çakma gündemi davarlar ülke birdi batıyı mal suruleri
para ya isvicrede bankada yada türkiyede bi siyasetçinin hesabinda dadir bu ikisinden güvenli yermi var
neden bu zamana kadar bekletildi. cok gec kalınmış
Diger tarikatlarda neler oluyor acaba? Adamlarin inancina gore akil baga erince evlilik mübah sonucta??
şantaj ve tehditle aylik 50 milyon kazanılmaz. Bu çark böyle dönmez... Gelir belli siyonizm
allahım nasıl bir ülkede yaşıyoruz bu rezaleti yıllardır görenler bu güne kadar niye müdahale etmedi
Adnan Oktar a neden soruşturma açılmadı şimdiye kadar, kimler nemalandı bu işten bence bunlar araştırılsın önce.
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