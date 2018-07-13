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Adnan Oktar'ın kaçırdığı kızını arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 11:11 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik önceki gün başlatılan operasyonda 170'ten fazla kişi gözaltına alındı. Adnan Oktar’ın mağdur ettiği bir baba kızını bulabilmek için yardım istedi.

Adnan Oktar'ın kaçırdığı kızını arıyor

Avusturya’da yaşayan Şahin Bozkurt geçtiğimizz şubat ayında Türkiye'ye gelerek kızını kaçırdığı için Adnan Oktar ve ekibinden şikayetçi oldu. 1998 doğumlu kızı Tuba Bozkurt'un Adnan Oktar'a ait A9 isimli televizyon kanalında görüldüğünü çevresinde öğrenen Şahin Bozkurt kızının nereden tutulduğunu bilmediği söyledi.

Şahin Bozkurt, “Yaklaşık iki yıl önce eski eşinin yanındayken kayboldu. Şubat ayında Türkiye'ye gelerek şikayetçi oldum. Yerinin bulunup bana bildirilmesini istedim. Şu an neredir ne yapmaktadır bilmiyorum. Yetkililerden bir cevap bekliyorum. Bilenler varsa haber versinler” dedi.

HESABINDAN PAYLAŞTI: KİMSE BİZİ KANDIRMADI

Sözcü'de yer alan habere göre, babasının iki yıldır aradığı Tuğba Bozkurt kendi sosyal medya hesabından kandırılmadığına dair paylaşım yaptı. Operasyonun ardından yaptığı paylaşımda, “Kimse bizi aldatmadı. Kimse bizi kandırmadı. Ne çocuğuz ne de cahil. Ne yaptıysak Allah rızası için, Müslümanları sevdiğimiz için, Müslümanları sevdiğimiz için, vatanımızı sevdiğimiz için yaptık” ifadesi yer aldı.

20 yaşındaki Tuba Bozkurt’un nerede olduğu ise henüz bilinmiyor.

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