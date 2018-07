Adnan Oktar'ın kasıklarındaki şişkinlik ne? Herkes bunu konuşuyor

Gözaltına alınan Adnan Oktar'ın sağlık kontrolü için hastaneye getirilirken yürümesindeki aksaklık ve kasık bölgesindeki şişkinlik dikkat çekmişti. Bugün Adnan Oktar grubuna yönelik operasyona destek vermek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesi karşısında toplanan grup, Oktar ve diğer şüphelileri protesto etti.

CANSIZ MANKENDE 'KASIK' DETAYI

Bir dönem Adnan Oktar'a yakın isimlerden olan Ümit Kuruca katılımcılar arasındaydı. Grubun hazırladığı ve yüzünü Adnan Oktar fotoğrafıyla cansız mankenin de kasık bölgesindeki şişkinlik dikkat çekti.

Soruşturmanın bu aşamaya gelmesinde emeği olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve özelinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri ile personellerine teşekkür eden Kuruca, şunları kaydetti:

"Adnan Oktar örgütü, dinimize ve aile yapımıza göz dikmiş, tasması yurt dışında olan sinsi bir oluşumdur. 7 yaşında kız çocuklarıyla evlenmeye çalışan, 10 yaşında, 14 yaşında kızlara tacizde bulunan bu alçak yapı, ülkemizle ilgili her türlü dezenformasyonun arka planında bulunduğu gibi ülkemizi uluslararası arenada arkadan vuran FETÖ'nün de şubesi gibi faaliyet göstermektedir. Bu zalim örgüt, bu zamana kadar FETÖ'nün hukuk ve emniyet içindeki yapılanmasının koruması ile yaşamış, 15 Temmuz'un ardından milletimizin şahlanışı ile layığını bulmuştur. Buradan tüm duyarlı vatandaşlarımıza çağrı yapıyorum. Bu konudan mağdur olmuş büyük küçük herkese sesleniyorum. Güçlü devletimize, başkanımıza güvenin ve bu zalimlerden şikayetçi olun. Bu örgüte destek verenlere de suç işlediklerini tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Biz kimsenin bilmeden mağdur olmasını istemiyoruz. Bu zalim güruhun dağılmasında payı olan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz. Mağdur olan büyük küçük her vatandaşımız adına bu davanın her an takipçisi olacağız."