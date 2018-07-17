Kedicikler neler yapmış neler! Ürküten ayrıntı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonun ardından soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Düzenlenen baskınlarda 77 silah, 23 tüfek ve bir çok fişek ele geçirilirken Adnan Oktar'ın bir çok kediciğinin çift silah taşıdığı ortaya çıkmıştı.
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, çift tabanca taşıyan kediciklerin silahı kullanıp kullanmadığı merak konusu olmuştu. İddialara göre kediciklere silah kullanma ve ateş etme eğitimi veriliyor. Kediciklerin silah eğitim sorumlusunun Kandilli'deki villaya yapılan baskında polise ateş açan Mert Sucu olduğu öğrenildi. Polis tarafından etkisiz hale getirilerek yakalanan Oktar'ın müridi Mert Sucu'nun kedicikleri poligonlara götürüp ateş talimi yaptırdığı ortaya çıktı.
İddialara göre silah eğitimi verilen kediciklere önce sorumluları tarafından bir silah veriliyor. Örgüt içinde güven kazanan tek tabancalı kedicik daha sonra ikinci silahı taşımaya başlıyor. Örgüt içinde kaçmayı düşünen diğer kızlar üzerinde korku ve caydırılık etkisi yaratmak için güven kazanan kediciklere çift tabanca verildiği belirtildi.
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