Adnan Oktar'ın kediciklerine o ilaçları yazan doktor bakın kimmiş?

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda ortaya çıkan yeşil reçeteli ilaçlarla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

‘Kedicikler' olarak bilinen kadınlara, yeşil reçeteli sakinleştirici ilaçları Oktar'ın doktor müridi Muhammet Cihat Gündoğdu'nun yazdığı iddia edildi. Arananlar listesinde olan firari doktorun yurtdışına kaçmış olabileceği belirtildi.

AKILLARI BAŞKA YERE KAYMASIN DİYE İLAÇ VERMİŞLER

Adnan Oktar soruşturmasında ilginç detaylar çıkmaya devam ediyor. Polisin yaptığı baskınlarda, kediciklerin kaldığı villada yeşil reçeteli birçok ilaç ele geçirildi. İlaçların arasında lityum etken maddeli yüksek dozlu sakinleştirici haplara da el konuldu. Yapılan çalışmalarda yüksek dozlu sakinleştirici ilaçları, Oktar grubunda yönetici pozisyonunda olan ‘Bacılar' ve ‘Kedicikler'in kullandığı ortaya çıktı. İddiaya göre yönetici kadınlar ve kediciklerin akılları başka yöne kaymasın, sinirleri yatışsın ve sorgulama kabiliyetleri olmasın diye bu yüksek dozdaki ilaçlar veriliyordu.