Adnan Oktar'ın kediciklerine o ilaçları yazan doktor bakın kimmiş?

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda ortaya çıkan yeşil reçeteli ilaçlarla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.
‘Kedicikler' olarak bilinen kadınlara, yeşil reçeteli sakinleştirici ilaçları Oktar'ın doktor müridi Muhammet Cihat Gündoğdu'nun yazdığı iddia edildi. Arananlar listesinde olan firari doktorun yurtdışına kaçmış olabileceği belirtildi.
AKILLARI BAŞKA YERE KAYMASIN DİYE İLAÇ VERMİŞLER
Adnan Oktar soruşturmasında ilginç detaylar çıkmaya devam ediyor. Polisin yaptığı baskınlarda, kediciklerin kaldığı villada yeşil reçeteli birçok ilaç ele geçirildi. İlaçların arasında lityum etken maddeli yüksek dozlu sakinleştirici haplara da el konuldu. Yapılan çalışmalarda yüksek dozlu sakinleştirici ilaçları, Oktar grubunda yönetici pozisyonunda olan ‘Bacılar' ve ‘Kedicikler'in kullandığı ortaya çıktı. İddiaya göre yönetici kadınlar ve kediciklerin akılları başka yöne kaymasın, sinirleri yatışsın ve sorgulama kabiliyetleri olmasın diye bu yüksek dozdaki ilaçlar veriliyordu.
DOKTOR, ADNAN OKTAR'IN MÜRİDİ ÇIKTI
‘Bacılar' ve ‘Kedicikler'e yeşil reçeteyle ilaç yazan kişinin ise Oktar'ın doktor müridi Muhammet Cihat Gündoğdu olduğu öne sürüldü. Gözaltı listesinde olan Gündoğdu'nun çalıştığı hastane FETÖ soruşturması kapsamında kayyım atanmıştı. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 235 kişi arasında Gündoğdu'nun da yer aldığı ancak yapılan baskında adresinde bulunamadığı öğrenildi. Polis tarafından aranan Gündoğdu'nun örgütün yurt dışı lobi faaliyetlerini yönettiği ve örgütün sağlık konularının yöneticiliğini yaptığı iddia edildi. Gündoğdu'nun 1999 yılında Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyondan sonra dava açılan şüpheliler arasında yer aldığı belirtildi.
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