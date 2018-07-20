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Adnan Oktar'ın kediciklerine o ilaçları yazan doktor bakın kimmiş?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 15:09 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ve ekibine yönelik operasyonda her geçen gün akılalmaz detaylar ortaya çıkıyor. Yeni gelen bir bilgiye göre kediciklere sakinleştirici ilaç verildiği iddia edilmişti. Kadınlara, yeşil reçeteli sakinleştirici ilaçları veren kişinin ise Oktar'ın doktor müridi Muhammet Cihat Gündoğdu olduğu öne sürüldü

Adnan Oktar'ın kediciklerine o ilaçları yazan doktor bakın kimmiş?

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda ortaya çıkan yeşil reçeteli ilaçlarla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

‘Kedicikler' olarak bilinen kadınlara, yeşil reçeteli sakinleştirici ilaçları Oktar'ın doktor müridi Muhammet Cihat Gündoğdu'nun yazdığı iddia edildi. Arananlar listesinde olan firari doktorun yurtdışına kaçmış olabileceği belirtildi.

AKILLARI BAŞKA YERE KAYMASIN DİYE İLAÇ VERMİŞLER

Adnan Oktar soruşturmasında ilginç detaylar çıkmaya devam ediyor. Polisin yaptığı baskınlarda, kediciklerin kaldığı villada yeşil reçeteli birçok ilaç ele geçirildi. İlaçların arasında lityum etken maddeli yüksek dozlu sakinleştirici haplara da el konuldu. Yapılan çalışmalarda yüksek dozlu sakinleştirici ilaçları, Oktar grubunda yönetici pozisyonunda olan ‘Bacılar' ve ‘Kedicikler'in kullandığı ortaya çıktı. İddiaya göre yönetici kadınlar ve kediciklerin akılları başka yöne kaymasın, sinirleri yatışsın ve sorgulama kabiliyetleri olmasın diye bu yüksek dozdaki ilaçlar veriliyordu.

DOKTOR, ADNAN OKTAR'IN MÜRİDİ ÇIKTI

‘Bacılar' ve ‘Kedicikler'e yeşil reçeteyle ilaç yazan kişinin ise Oktar'ın doktor müridi Muhammet Cihat Gündoğdu olduğu öne sürüldü. Gözaltı listesinde olan Gündoğdu'nun çalıştığı hastane FETÖ soruşturması kapsamında kayyım atanmıştı. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 235 kişi arasında Gündoğdu'nun da yer aldığı ancak yapılan baskında adresinde bulunamadığı öğrenildi. Polis tarafından aranan Gündoğdu'nun örgütün yurt dışı lobi faaliyetlerini yönettiği ve örgütün sağlık konularının yöneticiliğini yaptığı iddia edildi. Gündoğdu'nun 1999 yılında Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyondan sonra dava açılan şüpheliler arasında yer aldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
adnan oktar kedicikler

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ülke ne hale geldi vahh vahh vahh...
ulen şu adama gerçekten hacı hoca diye inanan bir kişi varmıdır acaba? mürid denilen o saflar! şan şöhret ve lüks hayat için inşallah hocam maşallah hocam diyerek adnanıda iyice Mehdi tribine sokmuşlar. sapık Lut kavminden beter olmuşlar.
Bu servete kim kondu bu kerhanenin müşterileri kimlerdi bu kasetler alp den kopacak olanlara veya digerlerine meydanlarda bunlar genel genel diye bagrilacak mi?
Bu servete kim kondu bu kerhanenin müşterileri kimlerdi bu kasetler alp den kopacak olanlara veya digerlerine meydanlarda bunlar genel genel diye bagrilacak mi?..
Karıları uyuşturucu ile sakinleştirip oyle yapiyorlar demekki
ne guzel gundem carpıtıyorlar bırazda bunla mılletı oyarlarlar mıllette uyusun bakalım
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