Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

Adnan Oktar’ın “Harun Yahya” ismiyle yazdığı kitapların TBMM’nin kütüphanesinde olduğu fark edildi ve sosyal medyada Meclis kütüphanesinin ilgili link paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterirdi. TBMM kütüphanesinin bir süre erişime kapatıldığı görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik önceki gün yaptığı operasyon kapsamında 179 kişiyi gözaltına almıştı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bir süre boyunca Meclis kütüphanesinin linkini tıklayınca çıkan uyarı şu şekilde:





