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Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 15:14 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ve örgütüne önceki gün Mali Şube polislerince operasyon yapıldı. Operasyon sonrasında Adnan Oktar ve müritleri gözaltına alındı. Ajanlık suçlamalarında bulunulan Oktar'ın kitaplarının TBMM'nin kütüphanesinde de olduğu görüldü.

Adnan Oktar’ın “Harun Yahya” ismiyle yazdığı kitapların TBMM’nin kütüphanesinde olduğu fark edildi ve sosyal medyada Meclis kütüphanesinin ilgili link paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterirdi. TBMM kütüphanesinin bir süre erişime kapatıldığı görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik önceki gün yaptığı operasyon kapsamında 179 kişiyi gözaltına almıştı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bir süre boyunca Meclis kütüphanesinin linkini tıklayınca çıkan uyarı şu şekilde:

meclis-1

meclis

PARTNERSanat camiası verdiği destek için utanacak mı?Sanat camiası verdiği destek için utanacak mı?
Adnan Oktar'a destek eylemiAdnan Oktar'a destek eylemi
Halid Meşal: Halkımız topraklarını korumaktadırHalid Meşal: Halkımız topraklarını korumaktadır
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Anahtar Kelimeler:
adnan oktar meclis harun yahya TBMM Emniyet

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