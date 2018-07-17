Adnan Oktar'ın köstebekleri yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 187'ye yükseldi. Adnan Oktar'a bilgi sızdırdıkları belirlenen Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları O.Ö. ve O.U.'nun gözaltına alınmasının ardından, kamu görevlisi olarak bir tapu müdürü, bir mübaşir ve bir katibin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Örgütle bağlantılı oldukları belirlenen adliye çalışanlarının nasıl bir faaliyet izledikleri ile ilgili henüz bilgi verilmedi.

MEHMET ALP ÜNLÜ GÖZALTINDA



Adliye ve emniyette işbirlikçileri olduğu tespit edilen Oktar örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan son şüpheli ise İstanbul Gömlekleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Alp Ünlü oldu. MASAK raporu sonrası el konulan 86 şirketten biri olan İstanbul Gömlekleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Ünlü'nün, dün sabah saatlerinde evinden gözaltına alındığı belirtildi. Temeli 1956 yılında atılan İstanbul Gömlekleri A.Ş., Türkiye tekstil sektörünün kalbi konumunda olan Fatih Yeşildirek'de bulunuyor.