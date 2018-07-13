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Adnan Oktar'ın mal varlığı ne kadar? Paralarının sayımı hala bitmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 09:52 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyeti Mali Şube Müdürlüğünün yaklaşık 1 yıldır takibe aldığı Adnan Oktar ve kedicikleri için İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Kaçmaya çalışan Adnan Oktar ve yanında bulunan Didem Ürer'in üzerinde yüklü miktarda nakit ele geçirilirken, kasalarda bulunan paraların sayımı da hala devam ediyor.

Mali polis tarafından polisten kaçarken Sarıyer’de yakalanan 62 yaşındaki Adnan Oktar, yakalandığı sırada yanında ’Kedicik’ olarak ünlenen ve televizyon kanalında program yaptığı kadınlardan Didem Ürer ile birlikte gözaltına alındı.

YAKALANDIĞI ARABADA BİR ÇANTA DFOLUSU DÖVİZ

Oktar ve Ürer’in bulunduğu arabada yaklaşık 50 bin lira para ve bir çanta dolusu döviz ele geçirildi. Aramalarda ayrıca, 400’den fazla flash bellek, 70 silah, 3 binden fazla mermiye el konulduğu, kasalarda bulunan yüklü miktardaki para ve dövizin sayımının ise hala devam ettiği aktarıldı.

HER AY YAKLAŞIK 1 MİLYON DOLAR

Herhangi bir işte çalışmayan ve ne iş yaptığı tam olarak bilinmeyen Adnan Oktar'ın bu parayı nasıl kazandığı merak edilirken. Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işıkş Oktar'ın nasıl para kazandığıyla ilgili ifadeleri kullanmıştı;

İşte yazının o bölümü:

1- İsrail’den Türkiye’ye gelen kimlikleri tespit edilen hahamlar, milletvekilleri ve siviller üzerinden nakit akışı oluyor. 15-20 kişilik gruplar halinde İsrail’den Türkiye’ye geliyorlar. Her biri üzerine 15-20 bin dolar para alıyor. Türkiye’ye geldiklerinde bu para toplanıp örgüte elden teslim ediliyor.

2- Müritlerin ve ailelerinin parasına çöküyorlar. Çalışan müritlerin maaşlarının tamamına el konuyor. Diğer gelirlerden örgüt adına hak isteniyor. Söz gelimi bir müride miras kaldığında “ecrin” adı altında o mirastan örgüte pay alınıyor.

3- Paravan şirketleri var. Bu şirketler hayali ihracat yapıyor. Bir kişi adına açılıp kapatılan 20 farklı şirketten bahsediliyor.

4- Şantaj-tehdit... Kaynaklarıma örgütün bu kanallardan elde ettiği aylık ortalama geliri sordum. Aldığım cevabı aynen yazıyorum: “Her ay sabit bir gelirden bahsetmek zor. Sürekli değişiyor. Ancak hiçbir ay milyon doların altına inmiyor. Şöyle düşünün en basitinden evdeki bir FENDİ yastığın fiyatı 3 bin lira!”


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Okuyucu Yorumları 10 yorum
tayyibin eline düştünmü fetöcüde olursun israil ajanıda olursun.yalan belge üretme ülkesiyiz
@magendavid Görüntüye bakılırsa sende bu örgütlerin bir üyesisin. Nereden biliyorsun yalan belge olduğunu yoksa belgeleri senmi hazırlıyorsun?
@magendavid yoksa o uzun boylu sarı saçlı olan, kacak kedicik misin ? :))
@magendavid Daha isminde Türklük yok kimi savunuyorsun g avat
cari açığın %20 sini kapattık desene...
Bu adam bu Ülkede Karpuz mu satıyor sanıyordunuz..)
Reise Allah uzun ömür versin.Abd ve itrail ajanlarına göz açtırmıyacak Evel Allah.
Bir Sülüümancı hocaya sormuştum.Ne iş yaparsınız..Bizim işimiz talebe yetiştirmek,kur-an okutmak...Pekki bu kadar hocaların maaşı,yurt giderlerin,masrafları ne ile karşılıyorsunuz.geliriniz nerden dediğimde...Bilmiyorum olmuştu..o da böyle bişeymi acaba???
NE GÜZEL EROTİK SHOWLAR SEYREDIYORDUK MAŞALLAH İNŞALLAH DİYEREKTEN GÜNAHLARI DA SİLİYORDUK.
bu memlekette lüks nermin vardı, vede bunlar olmaya devam edecek... sadece bu adam bu görevden alındı... başkası yapacak....haaa... gizli belgeler verildiyse, ajanlık varsa, veren Türkler kim? ve ne şekilde verdi? bir açıklasalar... biz salak adamlarda öğrensek?
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