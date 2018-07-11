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Adnan Oktar'ın MOSSAD bağlantısı böyle kanıtlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 19:50 | Son Güncelleme

Dün sabah yapılan operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar'ın MOSSAD ile bağlantısı ortaya çıktı.

Kamuoyunda kedicikleriyle bilinen Adnan Oktar'ın şoke eden fotoğrafları ortaya çıktı. İsrailli vekille birkaç kez gizli gizli görüşen Adnan Oktar'ın bilgileri MOSSAD'a verdiği aktarıldı.

Bu yıl içinde İsrailli vekille birkaç kez görüşen Adnan Oktar'ın bilgileri MOSSAD'a verdiği ifşa oldu. Yapılan bu görüşmeler sonrasında Adnan Oktar'ın geçmiş yıllara dönük ziyaretleri de incelemeye alındı.

PARA KARŞILIĞI BİLGİ AKTARIYORLAR

Milliyet gazetesinden Ferit Zengin'in haberine göre, Azerbaycan uyruklu iki hackerin para karşılığında, MOSSAD'a bilgi aktarıldığı da belirlendi. Milyon dolarlar karşısında MOSSAD'ın istediği bilgileri çalan hackerler önce bunu İsrailli vekile veriyor oradan da MOSSAD'a aktarıyor.

Adnan Oktar ile İsrailli vekilin fotoğrafı...

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İşte Adnan Oktar'ın anlaştığı hackerlar

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Okuyucu Yorumları 60 yorum
adam mehdi ne yapıyorsunuz yannışdan dönün yoksa kedicikler develesyon yapar yahudilerle savaşa gireriz iran başını kıcını oynatır abd f35 leri vermez daha niceler bırakın bu korkuları kim dinimizle dalga geçiyorsa yok edin bu namussuzlar ana bacı ve kızlarımızın ar damarını patlattılar bir ülkede kadın ahlakı bozuldumu ülke yok olur gözünün yaşına bakmayın yahudi dönmelerin eşinize sağlık
VALLA BU VE BUNUN GİBİLER örneğin feto düne kadar üstün niteliklere sahip insanlar olarak görülüyordu alın size tepe tepe kullanacağınız din adamları işte soytarıları tepe tepe kullanın bunları bu duruma getiren yine bizleririz suçu kendimizde arayalım
Cümlealem biliyordu, işine geldiği için susanların işi bitti. Diğer işi bitenlerin çöplüğüne şimdi!
bir dönem kapandı
iyide kardesim bu fotoğraf 2 3 sene önce düştü piyasaya yenimi geldi akliniz başınıza umarim çıkarmazsınız icerden simdi görelim arkasindaki güçleri eğer zaten çıkarsa icerden belliki arkasi cok güçlü
madem israile devletin gizli bilgilerini veriyormuş devletin gizli bilgilerini adnan Oktara kim veriyor yahu.
iyi de bu soytarı bu bilgiyi nereden alıyor da aktarıyor? bugüne kadar buna kim vermiş de bu aktarmış? deli deli sorular.
çok komik. mossad:)) bu kadar çabuk bağlantı ancak türkiyede ortaya çıkar ve ancak türkiyede buna inanılır
yönetimin istediklerini rahatsız edilmeden gündeme düşmeden yapabilmesi için ülke gündemini bir süre oyalayacak bu haberin servis edildiği yandaş medya tarafından ne kadar gündemde tutacağınıda göreceğiz..
kedilerden sahiplendirilecek varsa ben talibim :))
nihayet adnanın yeri gazinosu kapatatıldı vesselam.
adamın mossad bağlantısını yeni mi tespit ettiniz allah aşkına.. a9 tvde yahudi konukları ne plaketler, ne nişanlar taktı bu adama.. youtube'da ne videoları var.. sadece bu tarikat lideri için değil, ülkedeki tüm tarikatlara aynı soruşturma başlamalı.. iddia ediyorum ki çoğu silahlı yapılanmadır..
Neden şimdiye kadar bekkiyordunuz
kedicikler sahiplendirilecek mi acaba ??
ne biliyormuş ki mossada vermiş
Şehit haberi olsa bu kadar yayınlanmazsınız kökünü kazıyın neden reklam yapıyorsunuz
Erkek olarak bu adamı kıskanırdık, cümbüş dönemi sona erdi...
bu mübarek hocanın ahını almayın , izleyip gülüyorduk ne güzel , şimdi biz ne yapacaz hahaha
Vayy inanç istismarı da yapıyormuş meğerse... Sağır Sultan bile duymamıışken biz farkına vardık. Maşallah...Atı alan Üsküdar'da yıllar önce geçmiş. Geçmiş ola. İnşallah. Kısacası Bülent Arınç 10 yıl önce uyarmıştı da neden 10 yıl daha beklendi anlamadık.
Kediciklerin gelsinde kurtarsın seni şimdi adnan efendi
bir insan her ne olursa olsun kendi ülkesini vatanın satmaması gerekir vatanın devletin olmadığı yerde kimse namustan şerften bahsetmesin düşüncen ne olursa olsun vatanına devletine sadık olacaksın böyle bunu gibilerini asacaksın ibretlik diye.......
vaybe harun yahya ne aleme düşmüş yazık çok yazıl
Ulan o degil de gardas ulke azerbaycanin hackerlarina da bak yav yazik yazik tuh size hain her yerden cikabiliyormus demekki
adamin boyle ak lar
Yahu ne casusluğu askerimizin don lastiğine kadar dışarıdan alıyoruz adamlar neyi bilmiyor da adnan biliyor.
Devlet uyuyor taklidi yapar ama uyumaz kimse bu devleti uyuyor sanmasin !
kandırıldık mı reyiz?
Adam yıllardır sözde 'dini sohbet' adı altında kadın oynatıp alem yaparken, televizyonlarında yayınlarken, toplumla birlikte RTÜK de seyretmedi mi? Bu operasyon sadece malumun ilanından ibaret. Bu tür din istismarcılarına sessiz kalındığı, hatta bazen taraftar da bulabildikleri sürece, A.Oktar gibi hainler, Fetö gibi alçaklar, 6 yaşındaki kız çocuğuna nikah kıyılabileceğini söyleyen sapıklar memlekette hiç bitmez.. Aslında bunlar dinimize en büyük zararı veren firavunlardır. Bu operasyonların darısı memleketteki diğer istismarcı cemaatler ve tarikatların başına olsun.
GÜNAYDIN TÜRKİYE 16 YILDIR BİZ UYUYOR MUYDUK.SIRA SÜLEYMANCILARA İSMAİL AĞA TARİKATINA DA GELSİN.BELKİ ONLARDA MÜSLÜMAN GÖRÜNEN VATANIN BİLGİSİNİ SATAN VATAN HAİNLERİDİR.
akp nin kirli bağlantıları ne olacak...
adiyamandaki menzil tarikatinede operasyon bekliyoruz. orada sizofren bir adam var. onu tedaviye yollamanizla devam lütfen
Türkiye ye Gündem Lazım Dolar 5TL oldu medyada tık yok herkes adnan ın peşinde birazda berat bey i arayın
33. derece masondur kendisi bir zamanlar masonları şiddetle eleştirmesine rağmen. Para ve güç için şimdinin mason savunucusu.
bu adam bu bilgileri nerden biliyor hacker saçmalğını bırakın..
Bundan daha büyük mossad ajanıda varmıdır her halde vardır.
gösterin bakalım samimiyetinizi. Başta menzil olmak üzere dokunun görelim. Destek vermeyen namert
Ben artık bu ülkede söylenilen hiçbirşeye inanmıyorum.
Müslümanlığı kötülemek için elinden gelen herşeyi yaptı ajan olarak. Avrupada hıristiyanlara bunu yapamazsın 1 haftada öperler biz 10 yıl izliyoruz.
DAHA İÇERİ ATILACAK ÇOK KİŞİ VAR.. BAZI İNSANLAR EKMEK PARASI İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR. BUNUN GİBİLERİDE MİLYON DOLARLARLA GÖZÜ DOYMUYOR.. YOKLUKTAN ANLAMIYORLARKİ.. İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLARA BİR KURUŞ VERMEZLER AMA ZEVKİNE MİLYONLAR HARCARLAR...
bölücü olmayan hain olmayan cemaat varmı.. cemaat olmak bile bölücülüktür ne olursa olsun..
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