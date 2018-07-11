Adnan Oktar'ın MOSSAD bağlantısı böyle kanıtlandı!

Kamuoyunda kedicikleriyle bilinen Adnan Oktar'ın şoke eden fotoğrafları ortaya çıktı. İsrailli vekille birkaç kez gizli gizli görüşen Adnan Oktar'ın bilgileri MOSSAD'a verdiği aktarıldı.

Bu yıl içinde İsrailli vekille birkaç kez görüşen Adnan Oktar'ın bilgileri MOSSAD'a verdiği ifşa oldu. Yapılan bu görüşmeler sonrasında Adnan Oktar'ın geçmiş yıllara dönük ziyaretleri de incelemeye alındı.

PARA KARŞILIĞI BİLGİ AKTARIYORLAR

Milliyet gazetesinden Ferit Zengin'in haberine göre, Azerbaycan uyruklu iki hackerin para karşılığında, MOSSAD'a bilgi aktarıldığı da belirlendi. Milyon dolarlar karşısında MOSSAD'ın istediği bilgileri çalan hackerler önce bunu İsrailli vekile veriyor oradan da MOSSAD'a aktarıyor.

Adnan Oktar ile İsrailli vekilin fotoğrafı...

İşte Adnan Oktar'ın anlaştığı hackerlar

