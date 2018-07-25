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Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 07:28 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Adnan Oktar'a polis sorgusu sırasında 353 soru sorulduğunu, Oktar'ın verdiği yanıtların ise 164 sayfa tuttuğunu köşesine taşıdı. Selvi, polis ile Adnan Oktar arasındaki dikkat çeken diyalogları da kaleme aldı.

Adnan Oktar, polis sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oktar'ın sorgusundaki detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü 'Adnan Oktar, Mehdi meselesinde ne dedi?' başlıklı yazısında, Oktar'ın polislerin sorularına verdiği yanıtları köşesine taşıdı.

Organize suç örgütü liderine sorulması gereken tüm soruların Adnan Oktar'a polisler tarafından sorulduğunu aktaran Selvi, 'Adnan Oktar’a sorgusunda 353 soru yöneltiliyor, verdiği yanıtlar 164 sayfa tutuyor.' dedi.

"OPERASYON YENİ BAŞLIYOR"

Operasyonun sızmaması için bankalar, tapu ve ticaret odası ile yazışmaların yapılmadığına dikkat çeken Selvi, sadece MASAK'tan rapor istendiğini söyledi. Selvi, Oktar grubuna yönelik operasyonun yeni başladığının da altını çizdi.

Selvi, Adnan Oktar grubunun dinlemelere karşı geliştirdiği yöntemi ise şöyle aktardı:

"Hatırlansanız FETÖ’cüler, şifreli haberleşiyor ve kontörlü hatları kullanıyordu. Bunlar ise özel görüşmelerinde elyazısı ile notlar tutmuşlar. Adnan Oktar ikili görüşmede dahi elyazısı ile talimat vermiş. İkili görüşme sırasında dahi yazılı olarak haberleşmişler. Mahrem notlar tutulmuş. Sonra bunlar talimatlandırılmış. Ama o notların bir kısmı yırtılmamış ve bazılarını da unutmamak için ya da takibini yapmak üzere fotoğrafını çekmişler. O delillerin bir kısmına dijital verilerde ulaşıldı."

Adnan Oktar'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili 'Fetullah Hoca Kahtani olabilir' sözlerine değinen Selvi, Oktar'a bu açıklamasının da polislik sorgusu sırasında sorulduğunu yazdı. Oktar'ın, 'Bizim karşımıza çıkarlar diye söyledim. Kahtani demek kan dökmek demektir. Ben onu hakaret için söyledim' yanıtını verdiğini aktardı.

Selvi, Adnan Oktar'ın 'Mehdi meselesi' ile ilgili soruya 'Birinci alameti Mehdi Karaköy’den çıkacak. İkinci alameti kara bayrak çıkacak. Birinde çok büyük bir yere hâkim olacaklar. Kara bayrak ikinci kez çıktığında ise Mehdi, Türk-İslam birliğini sağlayacak' dediğini yazdı.

"MEHDİ OLARAK ÜÇÜNCÜ ALAMETİ BEKLERKEN KARŞISINDA POLİSİ BULMUŞ"

Selvi, şöyle devam etti:

"Bir tek Mehdi’nin adı Adnan soyadı Oktar demiyor. Çünkü kendisi sohbetlerine İstanbul Karaköy’den başlamış. DEAŞ’ın kara bayrağı çıkıp Irak ve Suriye’de büyük bir kara parçasını ele geçirince heyecanlanmış, Mehdi olarak üçüncüyü alameti beklerken karşısında polisi bulmuş."

Selvi, Oktar'ın 'İngiliz derin devletinin operasyonu' sözlerine ilişkin sorularına verdiği yanıttaki şu diyaloğu aktardı:

  • Bu operasyonu İngiliz derin devleti yaptırdı diyorsun. Bizim tipimizde İngiliz derin devleti var mı?

Adnan Oktar: Yok, yok.

  • O zaman İstanbul Emniyet Müdürümüzde ya da İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızda öyle bir tip var mı?

Adnan Oktar: Yok. Ne münasebet.

  • O zaman daha yukarı çıkalım. Cumhurbaşkanımız mı İngiliz derin devleti?

Adnan Oktar: Yok, olur mu? Biz Tayyip Bey’e destek verdik.

  • İngiliz derin devleti nereden çıktı?

Adnan Oktar: İngiliz Kraliçesi, Cumhurbaşkanı’na bir ekip gönderdi Adnan Oktar’a operasyon yapın diye rica ettiler.

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