Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

"Hatırlansanız FETÖ’cüler, şifreli haberleşiyor ve kontörlü hatları kullanıyordu. Bunlar ise özel görüşmelerinde elyazısı ile notlar tutmuşlar. Adnan Oktar ikili görüşmede dahi elyazısı ile talimat vermiş. İkili görüşme sırasında dahi yazılı olarak haberleşmişler. Mahrem notlar tutulmuş. Sonra bunlar talimatlandırılmış. Ama o notların bir kısmı yırtılmamış ve bazılarını da unutmamak için ya da takibini yapmak üzere fotoğrafını çekmişler. O delillerin bir kısmına dijital verilerde ulaşıldı."

Selvi, Adnan Oktar grubunun dinlemelere karşı geliştirdiği yöntemi ise şöyle aktardı:

"OPERASYON YENİ BAŞLIYOR" Operasyonun sızmaması için bankalar, tapu ve ticaret odası ile yazışmaların yapılmadığına dikkat çeken Selvi, sadece MASAK'tan rapor istendiğini söyledi. Selvi, Oktar grubuna yönelik operasyonun yeni başladığının da altını çizdi.

Organize suç örgütü liderine sorulması gereken tüm soruların Adnan Oktar'a polisler tarafından sorulduğunu aktaran Selvi, 'Adnan Oktar’a sorgusunda 353 soru yöneltiliyor, verdiği yanıtlar 164 sayfa tutuyor.' dedi.

Adnan Oktar, polis sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oktar'ın sorgusundaki detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü 'Adnan Oktar, Mehdi meselesinde ne dedi?' başlıklı yazısında, Oktar'ın polislerin sorularına verdiği yanıtları köşesine taşıdı.

Adnan Oktar'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili 'Fetullah Hoca Kahtani olabilir' sözlerine değinen Selvi, Oktar'a bu açıklamasının da polislik sorgusu sırasında sorulduğunu yazdı. Oktar'ın, 'Bizim karşımıza çıkarlar diye söyledim. Kahtani demek kan dökmek demektir. Ben onu hakaret için söyledim' yanıtını verdiğini aktardı.

Selvi, Adnan Oktar'ın 'Mehdi meselesi' ile ilgili soruya 'Birinci alameti Mehdi Karaköy’den çıkacak. İkinci alameti kara bayrak çıkacak. Birinde çok büyük bir yere hâkim olacaklar. Kara bayrak ikinci kez çıktığında ise Mehdi, Türk-İslam birliğini sağlayacak' dediğini yazdı.

"MEHDİ OLARAK ÜÇÜNCÜ ALAMETİ BEKLERKEN KARŞISINDA POLİSİ BULMUŞ"



Selvi, şöyle devam etti:

"Bir tek Mehdi’nin adı Adnan soyadı Oktar demiyor. Çünkü kendisi sohbetlerine İstanbul Karaköy’den başlamış. DEAŞ’ın kara bayrağı çıkıp Irak ve Suriye’de büyük bir kara parçasını ele geçirince heyecanlanmış, Mehdi olarak üçüncüyü alameti beklerken karşısında polisi bulmuş."

Selvi, Oktar'ın 'İngiliz derin devletinin operasyonu' sözlerine ilişkin sorularına verdiği yanıttaki şu diyaloğu aktardı: