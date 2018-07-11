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Adnan Oktar'ın sağ kolu tacizci ve ajan çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 10:14 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ve örgütüne sabah saatlerinde operasyon düzenlenmişti. Son dakika habere göre, örgütün 2 numaralı ismi Tarkan Yavaş’ın operasyon sırasında silahla kaçtığı ortaya çıktı. Yavaş'ın, çocuk istismarı ve ajanlık olmak üzere 20 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

Bilim Araştırma Vakfı'nın eski Başkanı olan Tarkan Yavaş, küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan aranıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre; Tarkan Yavaş'ın silahlı olduğu öğrenildi.

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Tarkan Yavaş, Facebook hesabından "Kamuoyuna Duyuru" şekilde şu ifadeleri kullandı:

"Vakfımızın Fahri Başkanı Sayın Adnan Oktar'ın uzun zamandır dikkat çektiği "ingiliz derin" devletinin komplosuna cami olarak maruz kalmış bulunuyoruz. Vakfımızın bölücülüğe, materyalizme, darvinizme, homoseksüelliğe, bağnazlığa karşı yürütmüş olduğu fikri mücadelen rahatsız olan ingiliz derin devleti, Fetö, Pkk gibi karanlık odakların uzantıları devletimizin kolluk güçlerini bilgilendirmişlerdir. Biz devletimize güveniyoruz, Allah'ın izniyle, daha önce de birçok kez olduğu gibi bu komplo da sonuçsuz kalacak, hak ve hukuk çerçevesinde gerçekler ortaya çıkacaktır.

Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı ile Milli Değerleri Koruma Vakfı Başkanı Tarkan Yavaş"

tarkan-yavas-aciklama

TARKAN YAVAŞ KİMDİR?

1968 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğrenim gördü. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Siyasi Tarih: Ortadoğu, Balkanlar ve Asya Gelişmeleri” bölümünde yüksek lisansını yaptı. Bilim Araştırma Vakfı Başkanı Tarkan Yavaş, aynı zamanda iş adamıdır.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şatafatlı hayatlarına bakarak, her adnan oktar-kedicik haberinde bunlar petrol şeyhlerine ekort pazarlıyor, yoksa nereden geliyor bu değirmenin suyu diye yorum yazdım. Şimdi ortaya neler dökülecek bakalım.
iyi oldu. ama diger tahrikatlara da bakmak gerek. nurcular menzilciler hepsine operasyon yapmak gerek. bir insan tahrikata neden ihtiyac duyar. millet devlet harina degil bu orgutler.
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