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Adnan Oktar'ın şifreleri deşifre oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 07:19 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, müşteki ve itirafçıların verdiği ifadeler sonucu, örgütün şifreli konuşmaları deşifre oldu.

Adnan Oktar'ın şifreleri deşifre oldu!

Adnan Oktar ve grubunun 8 aylık dinlenen telefon görüşmelerinde kullanılan şifreli görüşmeler, itirafçı ve müştekilerin verdiği bilgilerle deşifre edildi. Örgüt üyelerinin birbirleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde kullanılan bazı kelimelerin şifreleri şöyle sıralandı:

Ailem çağırıyor: Adnan Oktar çağırıyor

Teyzem çağırdı: Çok acil Adnan Oktar çağırdı

Arkasından dedikodu yaptık: Mağdurla cinsel birliktelik yaşamak

Yemek midesini bozdu: Mağdur cinsel birliktelik yaşamadı

Telefonla konuştunuz mu?: Mağdurun görüntüsünü kaydettiniz mi?

10 kilo et geldi: 10 bin TL örgüte para geldi.

100 kilo toprak geldi: 100 bin TL çek geldi.

Müsaitse el öpmeye geleceğiz amcamın: Kızla gelen müridin haber vermesi

Dragos’ta buluşalım: Adnan Oktar’ın evinde buluşalım.

Habertürk

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