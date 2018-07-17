Adnan Oktar'ın skandal ses kaydı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar ve örgütüne yönelik geçtiğimiz günlerde 5 ilde operasyon düzenlemişti. Operasyonda Oktar Babuna, Didem Ürer ve Manken Gökhan Barlan'ın da aralarında yer aldığı 190'dan fazla şüpheli gözaltına alındı.

Dava dosyasında "Reşit olmayanla cinsel ilişki" "Cinsel Saldırı" "Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" "Çocukların cinsel istismarı" gibi iddialar da yer alıyor.

ÖĞRENCİLERİNİ ÖRGÜTE PAZARLADI!



SuperHaber'de yer alan habere göre, Oktar'ın genç kızları ağına düşürmesinde ona yardımcı olan ve bir dershanede öğretmenlik yapan kadın müridi Dilem Köknar'ın 16-17 yaşında olduğunu söylediği öğrencisini, örgüte nasıl pazarladığı ortaya çıktı.

SKANDAL İFADELER



-Çalıştığım yerde bir tane kız var. Çok çok güzel. Lise öğrencisi. Böyle bayağı açık saçık da giyiniyor. Çok rahat davranıyor. Kız kıza birbirlerinin üstüne falan atlıyorlar. Ne yapsak acaba tanıştırsak mı birileriyle?

+Muhtemelen kaç yaşında?

-16 ya da 17'dir. Biraz gelişkin çünkü.