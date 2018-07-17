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Adnan Oktar'ın skandal ses kaydı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 10:31 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun ardından, örgütle ilgili yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Oktar'ın genç kızları ağına düşürmesinde ona yardımcı olan ve bir dershanede öğretmenlik yapan kadın müridi Dilem Köknar'ın 16-17 yaşında olduğunu söylediği öğrencisini, örgüte nasıl pazarladığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar ve örgütüne yönelik geçtiğimiz günlerde 5 ilde operasyon düzenlemişti. Operasyonda Oktar Babuna, Didem Ürer ve Manken Gökhan Barlan'ın da aralarında yer aldığı 190'dan fazla şüpheli gözaltına alındı.

Dava dosyasında "Reşit olmayanla cinsel ilişki" "Cinsel Saldırı" "Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" "Çocukların cinsel istismarı" gibi iddialar da yer alıyor.

ÖĞRENCİLERİNİ ÖRGÜTE PAZARLADI!

SuperHaber'de yer alan habere göre, Oktar'ın genç kızları ağına düşürmesinde ona yardımcı olan ve bir dershanede öğretmenlik yapan kadın müridi Dilem Köknar'ın 16-17 yaşında olduğunu söylediği öğrencisini, örgüte nasıl pazarladığı ortaya çıktı.

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SKANDAL İFADELER

-Çalıştığım yerde bir tane kız var. Çok çok güzel. Lise öğrencisi. Böyle bayağı açık saçık da giyiniyor. Çok rahat davranıyor. Kız kıza birbirlerinin üstüne falan atlıyorlar. Ne yapsak acaba tanıştırsak mı birileriyle?

+Muhtemelen kaç yaşında?

-16 ya da 17'dir. Biraz gelişkin çünkü.

+Resmi yok değil mi?

  • Yok, hayır. Benim öğrencim değil ama adını biliyorum.

  • +Neye benziyor?

  • Aşkım, Çağla'yı andırıyor. Yani uzun boylu, geniş kalçalı, geniş göğüslü. Beli ince. Hoş, çok güzel bir kız gerçekten. Çok dikkat çekiyor. Bir de çok rahat giyiniyor. Babası da destekliyormuş. Hatta bizim dershanede biraz şey böyle gelenekçi gibiler. Kızı uyarmış hocası. Babası da gelmiş, "Ben buradan alırım kızımı, istediği gibi giyinir, karışamazsınız" falan demiş.

+İyi o zaman bir kardeş gönderelim.

-Tamam inşallah.

+Oğlu nerede acaba? Nasıl karşılaştırabiliriz.

-Tevafuk yapabilir miyiz? Dershane çıkışı gibi?

+Olabilir. Onunla sen bir görüşsene.

-Tamam inşallah.

+Yüzyüze görüş ama buraya gelsin.

-Tamam

+Olur, tertipli gelir.

-Tamam, inşallah aşkım.

+O da ona göre bir şey yapsın

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