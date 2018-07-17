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Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 20:58 | Son Güncelleme

30'u aşkın suçlama ile gözaltına alınan Adnan Oktar'ın sorgusu başladı. Polis, diğer zanlıların da ifade işlemlerini hızlandırdı. Türkiye'ye hakaretleriyle tanınan İsrailli bir milletvekiliyle 20'yi aşkın görüşme yaptığı hatırlatılınca ise susma hakkını kullandı.

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Polis ekipleri çete lideri olmakla suçlanan Adnan Oktar'ın sorgusunu en sona bırakmayı planlıyordu. Ancak OHAL'in yarın kaldırılacak olması, dolayısıyla soruşturma kapsamındaki gözaltı süresinin düşme ihtimaline karşi ifade alma aşamasına geçildi.

30 SORU SORULDU

NTV'nin haberine göre Adnan Oktar'a ilk etapta yaklaşık 30 soru soruldu. Oktar, çocuğa yönelik cinsel istismar askeri casusluk, hayali ihracat gibi suçlamalari reddetti.

İSRAİLLİ İSİM SORULUNCA SUSTU

Türkiye'ye hakaretleriyle tanınan İsrailli bir milletvekiliyle 20'yi aşkın görüşme yaptığı hatırlatılınca ise susma hakkını kullandı. Bu arada Çocuk Şube Müdürlüğü'ne başvuran 35 çocuk da Oktar'dan şikayetçi oldu.

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/fotoğraf// Kumburgaz'dan gökyüzü manzarası/fotoğraf// Kumburgaz'dan gökyüzü manzarası
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