Adnan Oktar’ın villasına baskın anı kamerada

Adnan Oktar'ın Üsküdar'daki villasına düzenlenen operasyonun görüntüsü ortaya çıktı.Emniyet tarafından helikopterden çekilen görüntülerde villaya operasyon anı aktarılıyor.

Adnan Oktar grubuna yönelik olarak dün Kandilli'deki villaya ekiplerinin yaptığı operasyon polis helikopteri kamerasına yansıdı. Görüntülerde eve baskın yapan polis ekiplerinin burada bulunan çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı görülüyor.

ŞÜPHELİLER YÜZ ÜSTÜ YATIRILDI

İstanbul polisinin Adnan Oktar’ın Kandilli'deki 100 odalı olduğu belirtilen lüks villasına gerçekleştirdiği operasyon polis helikopteri kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde ekiplerin villada bulunan şüphelileri tek tek gözaltına aldığı görülüyor. Villanın bahçesinde incelemelerini sürdüren ekiplerin gözaltına alınan şüphelileri kelepçeleyerek yüz üstü yatırdığı görüntülere yansıyor. Görüntülerde çok sayıda polisin operasyona katıldığı görülüyor.

OKTAR SARIYER'E KAÇMIŞTI

Adnan Oktar, bu villada yakalanmamak için Sarıyer'e kaçmıştı.

