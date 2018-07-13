Adnan Oktar’ın villasına ilk baskın anı polis kamerasında! Polis aracına binerken böyle bağırmış

İstanbul polisinin Adnan Oktar'ın Kandilli’deki 100 odalı olduğu belirtilen lüks villasına gerçekleştirdiği operasyon polis kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda ekiplerin villada bulunan şüphelileri tek tek gözaltına aldığı görüldü. Villanın bahçesinde incelemelerini sürdüren ekiplerin gözaltına alınan şüphelileri kelepçeleyerek yüzüstü yatırması da görüntülere yansıdı.
Öte yandan İstanbul’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar, tekrar sağlık kontrolünden geçirildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirilen Oktar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis aracına binerken Oktar “Kahraman Türk polisi. Devletimi seviyorum” diye bağırdı. ‘İddialara ne diyeceksiniz?’ diye soran basın mensuplarına, ‘Yalan.’ diye cevap verdi.
Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan kadınlar da sağlık kontrolünden geçirildi. 3 polis otobüsüyle Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirilen kadınlar, burada sağlık kontrolünden geçirildi. Kadınlar sağlık kontrolünün ardından tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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