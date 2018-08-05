Adnan Oktar'ın villasına ilk kez girildi! Olay yaratacak yeni görüntüler

Adnan Oktar'ın 30 yıl yaşadığı ve örgütün karargâhı olarak kullanılan Çengelköy Yamaçlı Sokak'taki villaya girildi. Operasyonun ardından ilk kez görüntülenen villada, ilginç detaylara rastlandı.

12 bin metrekarelik alana kurulu villaya, Yamaçlı Sokak'a girilip sokağın sonuna kadar devam edilerek ulaşılırken, Oktar ve adamlarının, 750 metre uzunluğundaki çıkmaz sokakta her 250 metrede bir güvenlik noktası oluşturduğu ifade edildi. Her güvenlik noktasında, 10'a yakın kamera ve villa ile irtibat kurulabilecek dahili telefonların bulunduğu aktarıldı.

Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç, Atakan Irmak ve Emir Somer'in haberine göre, villa bahçesindeki otoparkta, dev cam fanus içerisinde 3 adet lüks spor aleti ise dikkat çekti. Burada kule çalışanlarının spor yaptığı, "aslan" olarak tabir edilen örgüt üyelerinin formlarını böyle koruduğu iddia edildi. Otoparktan villaya dik bir merdiven kümesinden inilirken, merdivenlerin hemen başında villanın güvenliğinin sağlandığı ve içeriyle dışarının irtibatının kurulduğu "kule" olarak tabir edilen güvenlik noktasının bulunduğu ifade edildi. Bu noktada iki profesyonel güvenlikçinin görev yaptığı belirtilirken, buradaki görevlilerin aynı zamanda villaya yaklaşan araç ve insanların kontrolünden de sorumlu olduğu ifade edildi. Odanın içerisindeki duvarda da boydan boya güvenlik kamera görüntülerinin izlendiği ekranların bulunduğu belirtildi.