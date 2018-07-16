Adnan Oktar’ın villasından kediciklerin nü tabloları çıktı!

İstanbul Polisi ‘Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve 106’sı kadın 234 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Beşinci gününe girilen ve şimdiye kadar 190 kişinin gözaltına alındığ operasyonda yeni bilgiler de günyüzüne çıkmaya devam ediyor.

KEDİCİKLERİN NÜ TABLOSU



Operasyonun ilk günü polisten kaçarken Sarıyer’de gözaltına alınan ve tüm varlığına el konulan Adnan Oktar’ın villasında yapılan aramalarda; silahların yanı sıra çok sayıda antika eşya da çıkmıştı.

El konulan tüm eşyalar incelenmek üzere Emniyet’e götürülmüştü. Polis özel olarak paketlenmiş haldeti tablolar arasında nü tablolar da buldu.

Tablolardaki kadınların, ‘kedicikler’ olarak bilinen Oktar’ın ‘kadın müritleri’ olduğu öğrenildi. (İHA)



