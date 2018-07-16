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Adnan Oktar’ın villasından kediciklerin nü tabloları çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 14:26 | Son Güncelleme

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Oktar’ın villasında yapılan aramalarda polis özel olarak paketlenmiş haldeti tablolar arasında nü tablolar da buldu. Tablolardaki kadınların, ‘kedicikler’ olarak bilinen Oktar’ın ‘kadın müritleri’ olduğu öğrenildi.

İstanbul Polisi ‘Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve 106’sı kadın 234 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Beşinci gününe girilen ve şimdiye kadar 190 kişinin gözaltına alındığ operasyonda yeni bilgiler de günyüzüne çıkmaya devam ediyor.

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KEDİCİKLERİN NÜ TABLOSU

Operasyonun ilk günü polisten kaçarken Sarıyer’de gözaltına alınan ve tüm varlığına el konulan Adnan Oktar’ın villasında yapılan aramalarda; silahların yanı sıra çok sayıda antika eşya da çıkmıştı.

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El konulan tüm eşyalar incelenmek üzere Emniyet’e götürülmüştü. Polis özel olarak paketlenmiş haldeti tablolar arasında nü tablolar da buldu.

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Tablolardaki kadınların, ‘kedicikler’ olarak bilinen Oktar’ın ‘kadın müritleri’ olduğu öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adnan oktar kedicik nü tablosu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tamamdır, Adnan Oktar sağlam pabuç değil de nü tablo suç mu? Bu işi de Ergenekon,balyoz ve şike davalarında da olduğu gibi hüküm kesinleşmeden itibar sıfırlaması şeklinde götüreceklerse sonundan şüpheliyim.
İşi gücü bıraktık yeni gündemimiz Adnan Oktar. adamın milli ..... olduğu zaten biliniyor. Bunca abartıp, sürekli haber yapmaya gerek yok. Defteri dürüldü, kanun hakkından gelir inşallah!!!. (Önceki yılllar gibi salmazlarsa). Dolar habire artıyor, sebze meyve , herşey yaz ortasında hala ateş pahası, zam üstüne zam, millet oy da verdi, eline tutuşturulan meşalelerle köprüde 15 Temmuzu da kutladı. Eeeeeee . Artık cağız, ceğiz, cak, cık masallarını bırakıp acilen her kes işine baksın. Gemi su alıyor beyler, bu ne gaflet uykusu, kıyamet alametleri çoktan göründü, SOS. İmdat, help, aiuto, alîkarî
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