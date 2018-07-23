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Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar Ankara'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 12:55 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'ın yakın koruması olan ve küçük kızları taciz, tehdit, şantaj, örgüt üyeliği dahil birçok suçtan aranan Cüneyt Özyaşar, Ankara'da film gibi bir operasyonla yakalanarak İstanbul'a getirildi.

Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar Ankara'da yakalandı

Adnan Oktar'ın silahlı yakın koruması Cüneyt Özyaşar Ankara'da film gibi bir operasyonla yakalandı. Küçük kızları taciz, tehdit, şantaj ve örgüt üyeliği dahil birçok suçtan aranan Cüneyt Özyaşar İstanbul'a getirildi. Bu gözaltı ile birlikte Adnan Oktar suç örgütü operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 170'e yükseldi.

Cüneyt Özyaşar ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevkedildi. Cüneyt Özyaşar'ın ağabeyi Harun Özyaşar'ın da firari olduğu ve Ukrayna'da faaliyet gösterdiği öğrenildi. (Sabah)

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