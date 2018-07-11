Adnan Oktar kimdir? Adnan Oktar'a niye operasyon yapıldı? (Harun Yahya kimdir?)

Adnan Hoca olarak bilinen, bir dönem Harun Yahya ismi ile birçok kitap yayınlayan ve magazin gündemini "kedicileri" ile meşgul eden Adnan Oktar ve ekibine bu sabah operasyon yapıldı. Suçlamalar arasında yaşı küçük çocuklara taciz, kara para aklama, tehdit ve şantaj yer alıyor. Son dakika habere göre yapılan operasyon ile birlikte Adnan Oktar ile birlikte 200 müridinin gözaltına alındığı söylendi. Peki Adnan Oktar kimdir? Adnan Oktar'a niye operasyon yapıldı? Suçlamalar neler? Harun Yahya kimdir? Kaç yaşındadır? İşte Adnan Oktar hakkındaki detaylar...

ADNAN OKTAR KİMDİR? (HARUN YAHYA)

Adnan Oktar, 2 Şubat 1956 tarihinde Ankara‘da doğmuştur. Annesinin adı Mediha, babasının adı Yusuf’tur. Babasını küçük yaşta kaybeden Adnan Oktar, ortaokulu Cebeci’de, liseyi Kurtuluş’ta okudu. Liseden sonra 1979 yılında İstanbul‘daki Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimari bölümüne girdi. Fazla devam edemedi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Tarih Bölümü’ne geçti ancak burayı da bitiremedi.

Adnan Oktar, nur ekolüne yakınlığıyla bilinen Cemaati ile birlikte ateizm, Darwinizm ve Siyonizm karşıtı görüşlerini savunduğu kitaplar ve belgeseller hazırlamıştır.