Adnan Oktar kimdir? Adnan Oktar'a niye operasyon yapıldı? (Harun Yahya kimdir?)

Adnan Hoca olarak bilinen, bir dönem Harun Yahya ismi ile birçok kitap yayınlayan ve magazin gündemini "kedicileri" ile meşgul eden Adnan Oktar ve ekibine bu sabah operasyon yapıldı. Suçlamalar arasında yaşı küçük çocuklara taciz, kara para aklama, tehdit ve şantaj yer alıyor. Son dakika habere göre yapılan operasyon ile birlikte Adnan Oktar ile birlikte 200 müridinin gözaltına alındığı söylendi. Peki Adnan Oktar kimdir? Adnan Oktar'a niye operasyon yapıldı? Suçlamalar neler? Harun Yahya kimdir? Kaç yaşındadır? İşte Adnan Oktar hakkındaki detaylar...
Adnan Oktar, 2 Şubat 1956 tarihinde Ankara‘da doğmuştur. Annesinin adı Mediha, babasının adı Yusuf’tur. Babasını küçük yaşta kaybeden Adnan Oktar, ortaokulu Cebeci’de, liseyi Kurtuluş’ta okudu. Liseden sonra 1979 yılında İstanbul‘daki Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimari bölümüne girdi. Fazla devam edemedi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Tarih Bölümü’ne geçti ancak burayı da bitiremedi.
Adnan Oktar, nur ekolüne yakınlığıyla bilinen Cemaati ile birlikte ateizm, Darwinizm ve Siyonizm karşıtı görüşlerini savunduğu kitaplar ve belgeseller hazırlamıştır.
Zeki kişiliğiyle tanınan Adnan Oktar, Harun ve Yahya peygamberlerin adlarının birleşiminden ortaya çıkardığı Harun Yahya takma adıyla birçok biyolojik evrim karşıtı kitap ve yayınlar hazırlamıştır. Oktar’a göre evrim, doğrudan materyalizm, nazizm, komünizm ve Budizm’le bağlantılı şeytanî bir öğretidir. Adnan Oktar’a göre evrim teorisiyle yapılmak istenen kökten dinci Hıristiyan anlayışının ekmeğine yağ sürmek ve insanları islami anlayıştan uzaklaştırma hedefidir.
Adnan Oktar, Harun Yahya mahlasıyla 300 adet kitap yazdı. 70’den fazla dile tercüme edildi. Harun ve Yahya peygamberlerin adlarından türettiği Harun Yahya takma adıyla çok sayıda biyolojik evrim karşıtı kitap hazırladı. Adnan Oktar gurubuna bağlı internet siteleri, Tv ve değişik yayın araçlarıyla başlıca mehdilik, mehdi devri, evrim, yaratılış, ahir zaman, mesih, İsa’nın dönüşü gibi konularda yayın yapmaktadır.
Adnan Oktar kendisinin de Hz. Muhammed‘in soyundan geldiğini iddia etmektedir.
Bilim Araştırma Vakfı (BAV)’nın kurucusudur. Milli Gazete ve Akit Gazetesi‘nde bir dönem yazıları yayımlanmıştır.
Adnan Oktar, 1993 yılında Eskişehir Hava Hastanesi’nden aldığı “askerliğe elverişli değildir” raporuyla askere alınmadı. 18 Ağustos 2000 tarihinde bedelli askerlikten yararlanarak bedeli ödemiş ve terhis belgesini almıştır.
Bilim Araştırma Vakfı fahri başkanı Adnan Oktar tarafından Harun Yahya mahlasıyla hazırlanan yaratılış ve evrim ile ilgili iddiaları için yazdığı “Yaratılış Atlası” isimli kitabına çok sayıda akademisyen bilim insanının katıldığı bir çalışmanın ürünü olan 450 sayfalık “Harun Yahya Safsatası ve Evrim Gerçeği” isimli bir kitap ile cevap verilmiştir.
Adnan Oktar gurubuna bağlı internet siteleri, Tv ve değişik yayın araçları halen yayınlarını sürdürmektedirler. Topluluğa bağlı yayın organlarının yayın çizgileri özellikle islami kesim tarafından ciddi eleştirilere maruz kalmaktadır. Özellikle Adnan Oktar ve “Kedicikler” olarak tabir edilen birbirinden alımlı ve de aynı estetik özelliklere sahip kadınlarla birlikte gerçekleştirdiği sohbetler ve burada ortaya çıkan dialoglar dindar kesim tarafından tepkiyle karşılanmaktadır. Adnan Oktar progrğil, cahil ve sıradan bir kişi olduğunu, bu konuları öğrenerek toplumla paylaşmak ve toplumun gündemine getirmek istediğini ifade etmektedir.
Adnan Oktar antisemitizm konusunda ciddi eleştirilere maruz kalmaktadır. 1986 yılında çıkardığı “Yahudilik ve Masonluk” adlı kitabıyla büyük tepki toplamıştır. Bu kitapta Oktar, Türkiye’deki Yahudilerin ve Masonların amacının, – kendisine göre “çarptırılmış Tevrat’ta da belirtildiği üzere – Türk halkının ruhânî, dînî ve ahlâkî değerlerini erozyona uğratmak ve onları birer hayvana döndürmek olduğunu iddia etmiştir. Adnan Oktar kitabında Yahudi ve Masonların materyalist nedenlerle, evrim teorisini, dinsizliği ve ahlaksızlığı topluma empoze etmeye çalıştıklarını öne sürmüştür.
Kitapları :
Yaratılış Atlası
Yahudilik ve Masonluk
Âhir Zaman ve Dabbetü’l-Arz
Atom Mucizesi
Balarısı Mucizesi
Bitkilerdeki Yaratılış Mucizesi
Canlılardaki Fedakârlık ve Akılcı Davranışlar
Dinimizi Öğrenelim
Evrim Aldatmacası
Hücredeki Mucize
Kur’an Bilime Yol Gösterir
Örümcekteki Mucize
Allah Akılla Bilinir
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