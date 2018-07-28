Adnan Oktar'la ilgili bomba iddia! Cast oyunculuk ajanslarına sızmışlar

escortAdnan Oktar, suç örgütü hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Örgütün turnike sistemi üzerinden ağına düşürdüğü kadınları, cast ve oyunculuk ajanslarına sızdırarak, örgüte uygun kadın ve erkekleri katalog haline getirdikleri öne sürüldü. Adnan Oktar’a ait A9 kanalında canlı yayına çıkarılan ve kedicik diye adlandırılan kadınlardan bazılarının da escort sitelerinden bulunduğu, kadınların örgüt ağına düştükten sonra zengin erkekleri örgütle tanıştırdıkları da iddia edildi.

AJANS KURDUKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ



Örgütle ilgili çalışmayı sürdüren soruşturma birimleri ilginç detaylara ulaştı. Turnike sistemi üzerinden kadınları ve erkekleri örgütün ağına düşüren Adnan Oktar’ın, örgütteki güvendiği isimleri cast oyunculuk ajanslarına sızdırdığı öne sürüldü. Ajanslara kayıt yaptıran genç kadın ve erkeklerin peşine düşen örgüt üyeleri iddiaya göre ajanslardaki kayıt dosyalarını kopyalayarak Adnan Oktar’a sunuyordu. Öte yandan Adnan Oktar’ın yakınındaki isimlere paravan olmak kaydıyla oyunculuk mankenlik ajansı kurdurduğu da ileri sürüld.