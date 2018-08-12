Adnan Oktar'la ilgili flaş iddia: 400 yılla yargılanacak

Star yazarı Ersoy Dede, Adnan Oktar soruşturmasında dosyanın çok kuvvetli olduğunu belirterek "31 suçlamanın da altı dolu. Kız çocuklarına tecavüz, ajanlık, tehdit, şantaj, dolandırıcılık, insanları seks kölesi haline getirme ve kara para trafiğini ortaya koyan kapı gibi bir MASAK raporu." ifadelerini kullandı.

Ersoy Dede, "Cezaevindeki ve dışarıdaki kandırılmış Adnancıların bundan haberleri yok .‘Üç beş güne çıkarız’ diye bekliyorlar. Çıkamayacaklar!.. Adnan Oktar 400 yılla yargılanacak.. Diğer Adnancılar için de 35-40 yıldan daha az cezalar istenmeyecek.." diye yazdı. İşte o köşe yazısı...

'ADNANCILAR İÇİN KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ'



Adnan Oktar örgütüne dönük operasyon devam ederken, örgütün dışarıdaki trol kadrosunun hâlâ çırpındığını içim yanarak görüyorum..Oyun bitti, perde indi fakat bunlar hâlâ bir kaç ay sonra şartların değişeceğine inanıyor.. Halen tutuklu 170 sanık var. Firari 50 kişi ve ikinci halkadaki kandırılmış çocukları da eklersek 300 kişilik bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bu insanlar bir ay sonra her şeyin biteceğini kaldıkları yerden devam edeceklerini sanıyorlar. Önlerine çıkanı tehditle sindirerek benzer suçları işlemeye devam ediyorlar.