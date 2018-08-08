HABER

Adnan Oktar'la ilgili İlginç ifade! İki kardeşle imam nikahı yapmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 06:29 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'ın İzmirli kedicik kardeşlerle evli olduğu ve aynı örgüt içinde olan annelerine de 'sevgilim' diye hitap ettiği ileri sürüldü.

Adnan Oktar'la ilgili İlginç ifade! İki kardeşle imam nikahı yapmış

İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren bir müşteki, Oktar'ın dini kendine göre değiştirdiğini, birçok sapkın fikri dini hükümmüş gibi lanse ettiğini ileri sürdü. Yapılan operasyon öncesinde Emniyet'e gelerek müşteki sıfatı ile ifade veren H.U. ifadesinde inanılmaz şeyler anlattı. Müşteki, "Adnan Oktar'ın çarpıttığı Kur'an hükümleri; namazın iki vakit olduğunu söyler ve cemaatte bu şekilde uygulanır. Namazda Kur'an ayetlerinden okunmaz, sadece tespih yapılır. Abdestte ayak yıkanmaz, kuru şekilde mesh edilir, baş da kuru şekilde mesh edilir. Başörtüsünün Kur'an'da olmadığını, bikininin tesettür için yeterli olduğunu söyler" ifadelerini kullandı.

İKİ ÖZ KARDEŞLE İMAM NİKAHLI

Oktar'ın, cemaatten yüzlerce kızı kendince imam nikahı ile aldığını aktaran müşteki H.U, "İki öz kız kardeşle aynı anda evlidir ve bu Kur'an'da açıkça yasaklanmasına rağmen kendince bir açıklama getirir. Annesi genç olan kızların, örneğin cariye olarak aldığı İzmirli kediciklerinin annelerine de sevgilim diye hitap eder, boyunlarından nabızlarına bakar. Kendisi dışında kimsenin evlenmesine izin vermez. Kendisi de imam nikahıyla evlenir. Evlilikte kendisi için bir sayı sınırı yoktur. Yüzlerce kadını cariye olarak almıştır" dedi.

KURBAN DA KESMEZ

Şarap ve şampanya dışında tüm içkilerin helal olduğunu söyleyen Oktar'ın, sürekli viski ya da votka içtiğini anlatan müşteki, "Kurban kesmeye inanmaz. Peygambere itaat edilmesiyle ilgili tüm ayetleri kendisi için uygulatır. 'Peygambere itaat Allah'a itaattir' ayetleri Adnan Oktar için uygulanır. Kendisine kesin itaat bekler" açıklamasını yaptı.

(YENİ ASIR)

PARTNERGöbek alarmı!Göbek alarmı!
İstihbarat baskınını kimin yönettiği ortaya çıktı!İstihbarat baskınını kimin yönettiği ortaya çıktı!
121 general ve amiralin atamaları Resmi Gazete'de121 general ve amiralin atamaları Resmi Gazete'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adnan oktar kedicikler imam nikahı

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Demet Akalın: 'İnsanlar boşanacağımızı düşünmekte haklı'

Demet Akalın: 'İnsanlar boşanacağımızı düşünmekte haklı'

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den polislere uyarı: En ufak hatanızda sizi öldüreceğim!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den polislere uyarı: En ufak hatanızda sizi öldüreceğim!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
tam şarlatan.
Diğer Haberler
Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme tarihini Çalışma Bakanı açıkladı!

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme tarihini Çalışma Bakanı açıkladı!

Katil koç!

Katil koç!

Esrarengiz olay! Eşini odaya kilitledikten sonra öldü

Esrarengiz olay! Eşini odaya kilitledikten sonra öldü

Günlük burç yorumları: 8 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 8 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

İstihbarat baskınını kimin yönettiği ortaya çıktı!

İstihbarat baskınını kimin yönettiği ortaya çıktı!

121 general ve amiralin atamaları Resmi Gazete'de

121 general ve amiralin atamaları Resmi Gazete'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.