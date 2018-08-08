Adnan Oktar'la ilgili İlginç ifade! İki kardeşle imam nikahı yapmış

İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren bir müşteki, Oktar'ın dini kendine göre değiştirdiğini, birçok sapkın fikri dini hükümmüş gibi lanse ettiğini ileri sürdü. Yapılan operasyon öncesinde Emniyet'e gelerek müşteki sıfatı ile ifade veren H.U. ifadesinde inanılmaz şeyler anlattı. Müşteki, "Adnan Oktar'ın çarpıttığı Kur'an hükümleri; namazın iki vakit olduğunu söyler ve cemaatte bu şekilde uygulanır. Namazda Kur'an ayetlerinden okunmaz, sadece tespih yapılır. Abdestte ayak yıkanmaz, kuru şekilde mesh edilir, baş da kuru şekilde mesh edilir. Başörtüsünün Kur'an'da olmadığını, bikininin tesettür için yeterli olduğunu söyler" ifadelerini kullandı.
Oktar'ın, cemaatten yüzlerce kızı kendince imam nikahı ile aldığını aktaran müşteki H.U, "İki öz kız kardeşle aynı anda evlidir ve bu Kur'an'da açıkça yasaklanmasına rağmen kendince bir açıklama getirir. Annesi genç olan kızların, örneğin cariye olarak aldığı İzmirli kediciklerinin annelerine de sevgilim diye hitap eder, boyunlarından nabızlarına bakar. Kendisi dışında kimsenin evlenmesine izin vermez. Kendisi de imam nikahıyla evlenir. Evlilikte kendisi için bir sayı sınırı yoktur. Yüzlerce kadını cariye olarak almıştır" dedi.
Şarap ve şampanya dışında tüm içkilerin helal olduğunu söyleyen Oktar'ın, sürekli viski ya da votka içtiğini anlatan müşteki, "Kurban kesmeye inanmaz. Peygambere itaat edilmesiyle ilgili tüm ayetleri kendisi için uygulatır. 'Peygambere itaat Allah'a itaattir' ayetleri Adnan Oktar için uygulanır. Kendisine kesin itaat bekler" açıklamasını yaptı.
(YENİ ASIR)
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