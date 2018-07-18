Adnan Oktar'la ilgili son dakika haberi! İtirafçı oldular

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 92'si adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, 92 kişinin işlemleri devam ediyor.
İTİRAFÇI OLDULAR, 2 BİN SAYFA İFADE VERDİLER
Bu arada, şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin yaklaşık 2 bin sayfayı bulduğu, bazı şüphelilerin de itirafçı olduğu öğrenildi.
İlk olarak Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 13 erkek ile 23'ü kadın, Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet binasında sağlık kontrolünde geçirildi.
Şüpheliler ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Operasyonda gözaltına alınan 92 şüpheli adliyeye getirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında 187 kişi gözaltına alınmıştı. (DHA)
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